Non lontano da Cortina d’Ampezzo, in Veneto, il Comune di Auronzo di Cadore fatica a gestire l’afflusso estivo di visitatori. Per ridurre disagi e congestionamenti sono già state introdotte nuove misure.

Un video pubblicato sui social dalla giornalista Katia Tafner mostra la coda di persone che il 22 luglio scorso si affollavano per salire sull'autobus che porta alle Tre Cime di Lavaredo, nelle Dolomiti. Il video ha fatto il giro del web e ha scatenato un dibattito sui luoghi… pic.twitter.com/evvLXCQzY6

Hai fretta? blue News riassume per te Le Tre Cime di Lavaredo stanno registrando un afflusso record di visitatori, alimentato anche dalla popolarità sui social, con lunghe code per accedere alle navette.

Il Comune di Auronzo di Cadore ha introdotto limitazioni agli ingressi e incentiva le prenotazioni online per contenere il caos.

Dolomiti Bus ha inoltre potenziato il servizio e monitora costantemente i flussi turistici.

Spinte dalla popolarità sui social network, le Tre Cime di Lavaredo attirano ogni estate un numero crescente di turisti. Per raggiungere da vicino uno dei luoghi simbolo delle Dolomiti, molti visitatori sono disposti ad attendere per ore le navette dirette al sito.

Il risultato sono code interminabili lungo la strada di accesso. Una situazione che non piace a Nicola Bombassei, consigliere comunale di Auronzo di Cadore e responsabile per l’ambiente e la pianificazione territoriale.

«Le file lungo la strada non sono accettabili. Ne siamo consapevoli e valuteremo come ridurre l’afflusso», ha dichiarato il funzionario al «Corriere della Sera».

Potenziato il servizio

«Rispetto allo scorso anno stiamo registrando un numero record di visitatori, nonostante per il secondo anno consecutivo siano in vigore limitazioni agli accessi e venga fortemente incentivata la prenotazione online, proprio per evitare un’eccessiva concentrazione di persone sul posto», ha aggiunto Bombassei.

Il sistema di prenotazione ha contribuito a contenere almeno in parte il caos, in attesa dell’eventuale realizzazione di una funivia che permetta di raggiungere direttamente la località.

Sottoposto a una forte pressione, il servizio di trasporto che gestisce le navette ha deciso di aumentare il numero delle corse.

«Monitoriamo costantemente i flussi dei visitatori e adeguiamo il servizio in base alle necessità», ha spiegato al «Corriere della Sera» Gabriele Mariani, direttore operativo di Dolomiti Bus.