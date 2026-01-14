Natura da sogno, ghiaccio e fuoco: l'Islanda merita sicuramente un viaggio. Ma girare per l'isola è considerato estremamente costoso. Con questi consigli, il risparmio è però assicurato.

L'Islanda è una destinazione di viaggio assolutamente meravigliosa: non per niente è chiamata la terra del ghiaccio e del fuoco. I ghiacciai costituiscono l'11% della superficie. Ma sotto di essa, il Paese conta ben 30 vulcani attivi.

Ma c'è una fregatura: insieme a Hong Kong e all'Australia, l'Islanda è uno dei Paesi più costosi in cui viaggiare. Lo dimostrano diverse statistiche.

Forse siamo abituati ai prezzi elevati della Svizzera, ma anche in confronto l'Islanda è considerata estremamente costosa.

Jannina, redattrice di mycation, ha viaggiato in Islanda e ha fatto il conto per il suo viaggio di nove giorni. Qui potete leggere cosa ha imparato e quali sono i suoi consigli di risparmio per tutti i viaggiatori che si recano nel Paese.

Voli: 420 franchi

Jannina ha prenotato i voli in modo relativamente spontaneo un mese prima del viaggio. Ha pagato 420 franchi andata e ritorno da Zurigo a settembre. Se volete recarvi nella terra del fuoco e del ghiaccio in estate, pagherete molto di più.

L'Islanda offre una natura fantastica - a prezzi esorbitanti. Jannina Stüben / Mycation

Hotel: circa 230 franchi a notte

Gli alloggi nella capitale sono molto più costosi che fuori. La redattrice ha pagato 480 franchi per due notti in un hotel di Reykjavík. Per le sette notti fuori dalla capitale ha pagato 1'500 franchi, che corrispondono comunque a 217 franchi a notte. Tuttavia, c'erano anche alcuni hotel davvero carini.

Il suo consiglio? Il Siglo Hotel nel villaggio di pescatori di Siglufjörður. C'era persino una sorgente termale proprio di fronte ad esso.

Noleggio auto: 125 franchi al giorno

Chiunque si rechi in Islanda deve noleggiare un'auto o attraversare la campagna in camper. Attraversare la natura con una vettura è come entrare nel bel mezzo di un film documentario.

L'auto a noleggio costa 125 franchi al giorno. Naturalmente, dipende dal tipo di veicolo che si sceglie. Qui potete trovare l'itinerario di Jannina di 2'600 chilometri attraverso il Paese.

Fare il pieno: 2,30 franchi al litro

Con poco meno di 3'000 chilometri percorsi intorno all'isola, si pagano circa 500 franchi per la benzina: non proprio economico. Non bisogna risparmiare sul viaggio in auto, il viaggio in Islanda è semplicemente parte dell'esperienza.

Fermarsi è costoso: 7 franchi per parcheggio

Anche se il paesaggio è libero e bellissimo, ogni posto auto in Islanda è un investimento. Per ogni attrazione in cui ci si ferma anche solo per cinque minuti, spesso si devono pagare sette franchi.

Questo si traduce in una cifra considerevole nel corso della giornata. Vale la pena controllare in anticipo dove è possibile parcheggiare a basso costo o addirittura gratuitamente.

Non si paga per il paesaggio, ma per i parcheggi. Mycation / Jannina Stüben

Caduta massi: 700 franchi

Chi pensa che con l'assicurazione casco totale non possa succedere nulla si sbaglia. Purtroppo i danni ai vetri non sono coperti. Durante il viaggio della collega si è verificata una piccola crepa che le è costata 700 franchi.

Poiché le strade sono imprevedibili si consiglia a chi viaggia in Islanda di stipulare un'assicurazione per le strade sterrate. Questa copre anche i danni ai vetri.

Ristorazione: da 40 a 60 franchi a pasto

Il cibo è piuttosto costoso. Jannina ha dovuto sborsare 38 franchi per una pizza margherita di qualità mediocre nella capitale. In generale, si pagano almeno 40 franchi a pasto, anche se non si va in un ristorante di lusso.

In totale lei ha pagato 3'200 franchi per nove giorni in Islanda, cioè 360 franchi al giorno. A ciò si sono aggiunti i 700 franchi per la riparazione dell'auto.

La redattrice ha portato con sé alcuni consigli per risparmiare denaro dalla terra del fuoco e del ghiaccio:

I consigli di Jannina per risparmiare in Islanda Bevete acqua del rubinetto: l'Islanda ha uno dei sistemi di acqua potabile più puliti al mondo. L'acqua del rubinetto proviene direttamente da sorgenti limpide e fiumi glaciali ed è della migliore qualità. Vale quindi la pena di portare con sé una bottiglia riutilizzabile da riempire semplicemente ai rubinetti o alle sorgenti. Prenotate un alloggio con cucina: mangiare fuori casa può far lievitare rapidamente le spese in Islanda. Viaggiando in camper o prenotando un alloggio con cucina si risparmia molto. Supermercati come Bónus o Krónan vendono cibo a prezzi relativamente equi. Scoprite le meraviglie naturali gratuitamente; la natura islandese è la più grande attrazione e non si paga l'ingresso. A differenza di molti altri Paesi, geyser, cascate, spiagge e parchi nazionali sono liberamente accessibili (a parte il parcheggio a pagamento). Con l'app Parka, potrete almeno risparmiare tempo davanti alla biglietteria automatica del parcheggio.

Scoprire l'aurora boreale da soli

Un tour guidato dell'aurora boreale può costare anche più di 100 franchi a persona e le probabilità di vedere davvero l'aurora boreale sono altrettanto alte di quelle che si hanno organizzando la propria ricerca.

Molti hotel e pensioni offrono un allarme gratuito: non appena l'aurora boreale è visibile, sarete avvisati. Con un'auto a noleggio 4x4 siete ancora più flessibili. Con un'app per le aurore o con i siti web di previsione, potete puntare alle aree con una chiara visibilità.

Fuori stagione invece di estate e inverno

I mesi estivi non sono solo affollati, ma anche i più costosi. Chi viaggia in maggio, giugno o settembre e ottobre beneficia di prezzi più bassi per voli, alloggi e auto a noleggio. Inoltre, i luoghi più frequentati sono molto più vuoti.

Utilizzate una carta carburante

L'Islanda è il Paese perfetto per un viaggio in auto nella natura selvaggia. Molte stazioni di servizio offrono carte sconto o app che consentono di risparmiare sul prezzo del litro. Questo si aggiunge rapidamente ai viaggi più lunghi. Anche le compagnie di autonoleggio offrono lotti di sconto per alcune stazioni di servizio, se li richiedete.

Visitare le sorgenti termali lontano dalla laguna blu

L'ingresso alla famosa laguna blu in Islanda costa almeno 115 franchi. In alternativa, vale la pena visitare i bagni naturali di Myvatn nel nord (a partire da 48 franchi) o sorgenti calde più piccole come la Secret Lagoon a Flúðir (1,30 franchi).

La sorgente calda di Hellulaug si trova direttamente sulla costa ovest del Paese ed è accessibile gratuitamente: una piscina naturale di roccia con vista sul mare.

Invece di biglietti d'ingresso e folla, potrete godervi l'acqua calda della sorgente, la pace e la tranquillità e una vera sensazione islandese.

Balene e attrazioni lontano da Reykjavik

Se volete fare whale watching, spesso pagate di più a Reykjavík. A Húsavík o Akureyri, i tour non solo sono più economici, ma le possibilità di vedere davvero le balene sono anche più alte. Jannina ha pagato 75 franchi per il suo tour di whale watching a Húsavík e ha visto questi mammiferi.

Lo stesso vale per l'equitazione: lontano dalla capitale, molte fattorie offrono autentici tour a cavallo a prezzi più equi.

Leggete questo articolo per scoprire cos'altro c'è da sapere prima di partire per l'Islanda.