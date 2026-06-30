Forse alcuni di voi sognano l'avventura: cosa c'è di meglio che passare una notte in tenda immersi nella natura? Ma attenzione: in Svizzera il campeggio è soggetto a rigide norme. È meglio informarsi prima di partire, per non rischiare di ricevere una multa.

La Svizzera è bellissima e sono molti i luoghi in cui la tentazione di fermarsi a campeggiare è forte. Ma attenzione a chi pianta la tenda ovunque senza informarsi prima: il campeggio selvaggio è spesso vietato.

Per «campeggio libero» si intende il fatto di trascorrere la notte in un piccolo accampamento allestito in mezzo alla natura. Il Club Alpino Svizzero (CAS) spiega che le regole non sono le stesse in tutto il Paese.

Le norme sono di competenza dei cantoni e in molti comuni esistono disposizioni speciali in materia di campeggio, che si aggiungono alle direttive cantonali.

Come avrete capito: se desiderate piantare la vostra tenda da qualche parte, la cosa migliore è chiamare il comune interessato o l'ufficio turistico, che potrà fornirvi informazioni sulle norme in vigore.

La multa può essere salata

Nel complesso, ci sono comunque alcune divieti da conoscere, pena una multa.

Il costo di una notte trascorsa in una tenda piazzata in un luogo non autorizzato può variare da una quarantina a qualche centinaio di franchi, o addirittura superare i 1'000 franchi nelle aree protette, secondo il sito del TCS.

È severamente vietato campeggiare: in alcune aree protette o con accesso vietato;

nel Parco Nazionale Svizzero ;

; nelle bandite federali di caccia ;

; nelle riserve naturali (salvo eccezioni);

nelle zone di tranquillità per la fauna selvatica (durante il periodo di protezione).

È bene sapere che, in linea di principio, secondo il Codice civile svizzero le foreste e i pascoli sono accessibili a tutti, ma è necessario conoscere le buone pratiche e scegliere il luogo adeguato.

In generale, campeggiare al di sopra del limite del bosco non pone problemi dal punto di vista ecologico, sottolinea il CAS.

Ma anche in questo caso è opportuno comportarsi con discrezione per disturbare il meno possibile un ambiente che non è il proprio.

E bisogna pensare a tutto: dal rumore alla gestione dei rifiuti fino ai bisogni fisiologici, il campeggio libero ha regole ben precise.

Le buone pratiche secondo il CAS Rispettate la natura.

Scegliete un luogo adatto.

Rispettate gli animali selvatici, evitate di fare rumore. La foresta (e i suoi margini) costituisce l’habitat tranquillo di numerosi animali, in particolare al crepuscolo e durante la notte.

Attenetevi alle infrastrutture esistenti (sentieri, aree per falò, edifici alpini, rifugi) ed evitate rumori e luci fastidiose.

Lasciate il sito nelle stesse condizioni in cui l'avete trovato.

Portatevi via i vostri rifiuti.

Fate i «vostri bisogni» nella natura solo in caso di assoluta necessità. I germi fecali possono infatti essere dannosi per gli animali. Se non avete altra scelta, seppellite i vostri escrementi. Chi fa campeggio libero ha sempre con sé una paletta.

Non lasciate la carta igienica nell'ambiente, mettetela in un sacchetto della spazzatura e portatela via.

Non accendete fuochi: è pericoloso e disturba la fauna selvatica.

È possibile scaricare un volantino del CAS in formato PDF che riassume tutte le buone pratiche, cliccando qui.