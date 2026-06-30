Hai fretta? blue News riassume per te WhatsApp (WA) introduce i nomi utente personalizzati, che in futuro permetteranno di chattare e telefonare senza dover condividere il proprio numero di cellulare.

La prenotazione dei nomi utente prende il via a livello mondiale nei giorni di fine giugno, inizio luglio. Non sarà disponibile un elenco pubblico e una funzione opzionale, chiamata «Username Key», offrirà un'ulteriore protezione contro i messaggi indesiderati.

Le aziende potranno inoltre riservare direttamente i nomi già usati su Instagram o Facebook tramite il proprio account Meta.

Con questa novità WA si allinea a piattaforme come Signal e Telegram, che offrono da tempo una funzione analoga. Per creare un account, però, continuerà a essere obbligatorio registrarsi con un numero di telefono.

WhatsApp (WA) introduce una delle novità più attese dagli utenti: presto sarà possibile chattare e chiamare nuovi contatti senza dover condividere il proprio numero di telefono.

Al suo posto entreranno in gioco i nomi utente personalizzati.

La fase di prenotazione dei nomi inizia a livello globale in questi giorni di fine giugno - inizio luglio, mentre la funzione verrà distribuita gradualmente a tutti gli utenti nel corso dell'anno.

Più privacy nelle chat

Fino a oggi il numero di telefono associato all'account WhatsApp era visibile alle persone con cui si entrava in contatto. Con il nuovo sistema, invece, gli utenti potranno decidere se mostrarlo oppure no.

Secondo Alice Newton-Rex, vicepresidente responsabile dello sviluppo prodotti di WA, si tratta del «prossimo grande passo avanti per la tutela della privacy».

L'obiettivo è permettere agli utenti di mantenere riservato il proprio numero, ad esempio quando partecipano a nuovi gruppi o iniziano una conversazione con persone che non conoscono.

Chi verrà contattato tramite il nome utente non vedrà quindi il numero di telefono del mittente, a meno che non lo abbia già salvato nella rubrica.

Anche durante le chiamate verrà visualizzato il nome utente anziché il numero. Per registrare un account WhatsApp, tuttavia, il numero di telefono resterà comunque obbligatorio.

Prenotazione globale dei nomi

Per evitare che alcuni utenti siano avvantaggiati rispetto ad altri, WA aprirà contemporaneamente in tutto il mondo la prenotazione dei nomi utente. Ogni nome dovrà essere univoco e potrà essere modificato o eliminato in un secondo momento.

Chi non saprà quale nome scegliere potrà affidarsi a un generatore integrato che proporrà alcune idee.

Per aziende, creator e organizzazioni sarà inoltre possibile collegare il proprio account Meta e riservare direttamente il nome già utilizzato su Facebook o Instagram, mantenendo così un'identità coerente sulle diverse piattaforme.

Niente elenco pubblico e più protezione dallo spam

WhatsApp ha precisato che non verrà creato alcun elenco pubblico dei nomi utente e non saranno disponibili suggerimenti automatici durante la ricerca. Per contattare una persona sarà quindi necessario conoscerne il nome utente esatto.

Inoltre arriverà una funzione opzionale chiamata «Username Key». Se attivata, chi non è tra i propri contatti dovrà conoscere anche questo codice aggiuntivo per poter inviare il primo messaggio, offrendo così un'ulteriore barriera contro spam e messaggi indesiderati.

WhatsApp raggiunge Signal e Telegram

Con questa novità WA colma una delle lacune più spesso segnalate dagli utenti e si allinea ai principali concorrenti.

Signal permette già dal 2024 di nascondere il numero di telefono dietro un nome utente, mentre Telegram utilizza da tempo questo sistema.

Chi cerca invece il massimo livello di anonimato può orientarsi verso applicazioni come Threema o Session, che non richiedono nemmeno un numero di telefono per creare un account e si basano esclusivamente su identificativi generati automaticamente.

Come prenotare il proprio nome utente Quando la funzione sarà disponibile, gli utenti potranno scegliere il nome utente che desiderano utilizzare.

Chi possiede già un account Facebook o Instagram potrà riservare lo stesso nome collegando il proprio account Meta.

L'identità verrà verificata per prevenire eventuali abusi e il nome scelto resterà riservato in esclusiva fino al lancio ufficiale della funzione.

WhatsApp resta il leader del mercato

WhatsApp, di proprietà del gruppo Meta, è il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo, con circa 3 miliardi di utenti.

La principale alternativa è Telegram, che conta circa un miliardo di utenti. Signal, che punta in particolare sulla tutela della privacy, continua invece a crescere e viene stimato tra i 70 e i 100 milioni di utilizzatori.

Threema, con quasi 10 milioni di utenti, ha una base decisamente più contenuta.

L'app gode però di un'ottima reputazione soprattutto in Svizzera e Germania, in particolare tra aziende e autorità attente alla protezione dei dati.