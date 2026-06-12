Il gigante di Internet Meta comprende Instagram, WhatsApp e Facebook.
Jens Büttner/dpa
Chi venerdì pomeriggio voleva inviare messaggi o utilizzare i social network ha dovuto armarsi di pazienza. Gli utenti di diversi Paesi europei hanno segnalato problemi con WhatsApp, Facebook e Instagram.
Da venerdì pomeriggio si moltiplicano su diverse piattaforme dedicate ai guasti le segnalazioni di interruzioni dei servizi del gruppo Meta.
Sono interessati in particolare WhatsApp, Facebook e Instagram.
Mentre alcuni utenti riescono ancora a inviare messaggi, altri segnalano problemi di connessione o contenuti che non si caricano.
Secondo quanto riportato finora, Facebook sembra essere il più colpito dai problemi. Diversi utenti segnalano che la piattaforma è temporaneamente inaccessibile. Anche su Instagram si verificano problemi di caricamento.
WhatsApp funziona ancora in modo limitato per molti utenti, ma non è sempre stabile. Su portali come «Allestörungen» e «Netzwelt», le segnalazioni sono aumentate notevolmente nel corso del pomeriggio.
I malfunzionamenti sono stati annunciati da diversi Paesi europei. Al momento non è chiaro quanti utenti siano concretamente interessati.
Il gruppo Meta non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito ai problemi. Rimane quindi da chiarire quale sia la causa del malfunzionamento e quando i servizi torneranno a funzionare a pieno regime.
Altre grandi piattaforme come X, Reddit o TikTok non sembrano essere attualmente interessate dal problema.