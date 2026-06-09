La Città ha concluso il restauro dell'unica fontana monumentale di Lugano. Mercoledì 17 giugno alle 17.00 inaugurazione a Palazzo Civico con mostra e pubblicazione. L'intervento fa parte del progetto Lugano Belle Époque. Il progetto valorizza il periodo di trasformazione urbana, culturale e sociale della città. Durante l'estate saranno restaurate due sculture sul lungolago. Il Guglielmo Tell di Vincenzo Vela e il Monumento a Carlo Battaglini di Luigi Vassalli torneranno al loro antico splendore, annuncia il vicesindaco Roberto Badaracco.