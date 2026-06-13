La ragazza avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 19 giugno. Dei quattro ragazzi rimasti feriti, uno resta ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Varese. Il conducente della vettura che li ha falciati è incriminato per omicidio stradale. La camera ardente sarà aperta domenica presso la sala comunale del teatro di Marchirolo.