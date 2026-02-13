Dall'inizio del progetto sono arrivate fotografie, poesie e messaggi di ringraziamento da scuole, orfanotrofi e centri per rifugiati di diversi Paesi, inclusa la Palestina.
Keystone
Cinquemila impronte di mani rosse sono esposte da oggi lungo i 2,5 chilometri della ciclopista tra Roveredo e San Vittore nell'ambito dell'installazione artistica partecipativa Your Hands Are Their Hands, ideata dall'artista mesolcinese Clyo Lurati.
L'opera, realizzata grazie al contributo di numerosi volontari, vuole essere un gesto simbolico di memoria e solidarietà verso le vittime innocenti dei conflitti armati, in particolare i bambini, ha spiegato Lurati alla Keystone-ATS.
Il progetto nasce da una riflessione sulla somiglianza delle dimensioni geografiche tra la Valle Mesolcina e la Striscia di Gaza. Negli ultimi mesi l'iniziativa ha coinvolto scuole, famiglie, artisti e cittadini invitati a imprimere una mano rossa su un foglio, trasformando un gesto semplice in un messaggio collettivo di vicinanza e speranza.
Lurati ha sottolineato come l'iniziativa abbia mobilitato un vero e proprio «fiume di volontari», definendo l'esperienza «bellissima». Le impronte, raccolte in Mesolcina ma anche in altri Paesi, sono state sospese a un filo rosso lungo i 2,5 km del percorso ciclopedonale.
Durante la giornata inaugurale, oggi, i visitatori possono adottare simbolicamente una delle mani esposte contribuendo a una raccolta fondi destinata alla Fondazione Soleterre. Il ricavato sarà devoluto ai programmi di emergenza oncologica pediatrica e al Children's Center di Beit Jala, in Cisgiordania, che offre cure e assistenza ai bambini e alle loro famiglie nelle aree colpite dalla guerra.
L'inaugurazione è iniziata questa mattina con una camminata lungo la ciclopista da Roveredo a San Vittore ed è accompagnata da momenti d'incontro con i promotori del progetto, interventi dei partner dell'iniziativa e intrattenimento musicale.