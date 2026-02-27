L'evento causò due morti, un disperso e danni per 84 milioni di franchi. Le carte dei pericoli individuavano correttamente le aree esposte nell'80% dei casi. L'analisi rileva però limiti nella stima dell'intensità dei fenomeni e delle quantità di detriti. Alcune opere di protezione realizzate dopo il 1978 sono state superate. Il Cantone sta aggiornando le carte dei pericoli entro il 2027. Tra gli interventi principali figura il vallo deviatore a Sorte, da 8,5 milioni di franchi (inizio lavori a novembre 2026).