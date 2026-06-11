Messico
La Coppa del Mondo 2026 ha preso il via nel segno del Messico.
Nello storico Azteca, primo stadio ad ospitare il massimo torneo internazionale per la terza volta, gli uomini di Aguirre hanno superato il Sudafrica per 1-0. Il Tri ha preso subito in mano le redini del gioco e grazie a un erroraccio in impostazione dei Bafana Bafana hanno sbloccato il punteggio già al 9' con Quiniones (che poi ha colpito un palo). Nella ripresa il Sudafrica è subito rimasto in 10 e poco più tardi Jimenez ha siglato il 2-0 che ha chiuso i conti. Nel finale sono poi giunti altri due rossi (uno a testa).