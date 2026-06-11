Nello storico Azteca, primo stadio ad ospitare il massimo torneo internazionale per la terza volta, gli uomini di Aguirre hanno superato il Sudafrica per 1-0. Il Tri ha preso subito in mano le redini del gioco e grazie a un erroraccio in impostazione dei Bafana Bafana hanno sbloccato il punteggio già al 9' con Quiniones (che poi ha colpito un palo). Nella ripresa il Sudafrica è subito rimasto in 10 e poco più tardi Jimenez ha siglato il 2-0 che ha chiuso i conti. Nel finale sono poi giunti altri due rossi (uno a testa).