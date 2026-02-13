Prima, riferisce il Wsj, era ritenuto «improbabile» che Putin provocasse un Paese Nato ancora alle prese nel conflitto in Ucraina. Valutazioni, illustrate da funzionari Usa, che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti all'Ucraina e per la guerra all'Iran.

Tra le riserve a rischio figurano i missili a lungo raggio 'Precision Strike Missile' e gli 'Army Tactical Missile System' (Atacms), nonché i missili terra-aria a corto raggio 'Stinger', hanno riferito funzionari Usa. Il giudizio di improbabilità di attacco del Cremlino, tuttavia, è cambiato all'inizio di dell'anno, man mano che Putin si è trovato sempre più in difficoltà in Ucraina e sotto pressione in patria per ottenere una vittoria. I droni di Kiev stanno infliggendo danni crescenti sia all'esercito sia all'industria petrolifera russa, mentre le forze russe avanzano lentamente al fronte subendo pesanti perdite.

I leader americani e europei ravvisano sempre più segnali di attacchi russi volti a sondare la determinazione della Nato, inclusi i casi di missili da crociera russi finiti in territorio polacco e droni finiti nello spazio aereo della Romania. L'obiettivo di Putin in un eventuale attacco alla Nato, mentre è ancora in corso la guerra con l'Ucraina, sarebbe di disgregare l'Alleanza, hanno affermato i funzionari.

«L'incognita riguarda la risposta che darebbero gli Stati Uniti in un caso del genere», ha notato Heather Conley, senior fellow presso l'American Enterprise Institute, sulla possibilità di un'incursione russa. «Mettere in discussione la credibilità della Nato e separare gli Stati Uniti dai loro alleati è sempre stato un obiettivo» della Russia, ha aggiunto.

Mentre Putin fatica a consolidare i risultati sperati in Ucraina, i funzionari d'intelligence Usa stanno valutando se Mosca intenda intensificare le proprie azioni aggressive nei confronti degli alleati europei nel prossimo futuro, secondo alcune fonti: la preoccupazione, in altri termini, è che Putin possa diventare più pericoloso se messo all'angolo.