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Ti-Press
Da agosto 2026 le domande di permesso all’Ufficio della migrazione potranno essere trasmesse interamente in modalità digitale.
Lo comunica martedì il Dipartimento delle istituzioni. Fino ad oggi la fase finale del processo richiedeva ancora la stampa di formulari, firma autografa e invio postale, che doveva poi essere nuovamente scansionata e registrata nei sistemi informatici dell’Amministrazione.
«La digitalizzazione è un mezzo per offrire servizi pubblici di qualità e utilizzare in modo più efficace le risorse dell'Amministrazione.», sottolinea il Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi.