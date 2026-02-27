Lo comunica martedì il Dipartimento delle istituzioni. Fino ad oggi la fase finale del processo richiedeva ancora la stampa di formulari, firma autografa e invio postale, che doveva poi essere nuovamente scansionata e registrata nei sistemi informatici dell’Amministrazione.

«La digitalizzazione è un mezzo per offrire servizi pubblici di qualità e utilizzare in modo più efficace le risorse dell'Amministrazione.», sottolinea il Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi.