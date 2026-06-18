Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria e alle autorità sanitarie ticinesi.
Un programma di monitoraggio integrato per il virus del Nilo occidentale verrà sviluppato dall’istituto di microbiologia della SUPSI insieme all’Ufficio federale della sanità pubblica, all’ Lo ha annunciato la stessa SUPSI in occasione della visita all’istituto della direttrice dell’UFSP Anne Levy. Il programma potrebbe servire comemodello da estendere poi a tutta la Svizzera. La posizione del cantone lo rende ideale per questo tipo di monitoraggio. L’istituto della SUPSI potrebbe diventare centro di competenza nazionale per questo genere di malattie.