30 in via Torraccia a Novazzano è avvenuto un incidente della circolazione che ha visto coinvolto un bambino che circolava a bordo di una bicicletta. Per motivi da stabilire, il giovane ha perso il controllo della bici cadendo a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM che hanno prestato le prime al ferito, in seguito traspirato al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano. Le ferite riportate sarebbero giudicate serie. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti del caso.