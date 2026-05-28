Il Parco nazionale svizzero ha lanciato un piano per migliorare la comprensione scientifica dei grandi predatori.

L'abbattimento dei lupi del Fuorn era stato autorizzato nell'autunno del 2024

Tramite escursioni e attività cerca di creare più tolleranza nella popolazione. All’origine del progetto c’è l’eliminazione del branco di lupi del Fuorn, autorizzato nell’autunno del 2024 dopo l’uccisione di due bovini fuori dai confini della riserva. «Abbiamo potuto raccogliere dati solo per due anni. Troppo pochi per capire il vero influsso che il lupo ha sull’ambiente», ha commentato il direttore della comunicazione del parco, Hans Lozza, a Keystone-ATS.