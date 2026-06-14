Brasile e Marocco non si sono fatte male nella prima sfida del Girone c e si sono accontentate del pareggio per 1-1.

Brasile e Marocco non si sono fatte male nella prima sfida del Girone c e si sono accontentate del pareggio per 1-1.Sotto gli occhi delle numerose celebrità accorse a New York, la sfida è iniziata con grande ritmo ed intensità, lasciando credere che si sarebbe assistito ad una partita emozionante. Dopo il pari di Vinicius al 32', autore di una bella serpentina e un tiro potente, le due squadre si sono però accontentate di gestire il risultato. A sbloccare la partita era stato pochi minuti prima Saibari che, aiutato da un'indecisione difensiva, aveva superato Alisson con un pallonetto.