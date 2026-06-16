Un pareggio che non accontenta nessuno e che mina le ambizioni di entrambe le squadre. A caccia del primo passaggio del turno ad un Mondiale, Iran e Nuova Zelanda si sono lasciate sul 2-2 nel loro primo impegno nel Gruppo G e ora dovranno fare risultato contro Belgio o Egitto per riscrivere la storia. A Los Angeles il canovaccio della partita è stato chiaro: gli asiatici a gestire il gioco, gli oceanici ad agire di rimessa, ad andare due volte in vantaggio per poi farsi riacciuffare. Alla doppietta di Just hanno infatti risposto Rezaian nel primo tempo e Mohebi nella ripresa.