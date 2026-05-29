Una scelta che apre nuovi scenari sia all’interno del partito sia nei rapporti di forza elettorali. Qual è stata la reazione del suo partito? E cosa cambia, dal punto di vista elettorale, per il PLR? «Penso che Christian Vitta possa dare ancora molto al Paese, al partito e alle istituzioni: lui ha detto che magari si apriranno delle nuove fasi in varie direzioni, noi ce lo auguriamo» afferma ai microfoni della RSI Alessandro Speziali, presidente cantonale del PLR, sottolineando che ora per il partito «si apre anche una fase di rilancio.