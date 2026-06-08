Forte aumento anche in Ticino (+7,2%), mentre i Grigioni marciano sul posto (+0,1%). A trainare il comparto sono stati gli ospiti svizzeri, che segnano +1,6% a 9,5 milioni di notti, superando i livelli record osservati nelle ultime quattro stagioni invernali. La domanda estera è cresciuta di poco (+0,5%). Tra le regioni elvetiche si è distinto il Ticino dove i pernottamenti sono cresciuti di 49’000 unità (+7,2%).