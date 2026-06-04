La societa con sede a Bangalore controlla anche la raffineria ticinese Valcambi di Balerna. Il Securities and Exchange Board of India (SEBI) sostiene che il gruppo avrebbe sovrastimato per anni il fatturato consolidato, trasmettendo un'immagine «gonfiata e fuorviante». L'indagine è stata avviata nel 2024. Il titolo è sceso del 5% oggi, raggiungendo il limite di perdita giornaliero. Dall'inizio dell'anno il corso si è contratto di oltre il 40%. L'autorita non muove accuse a Valcambi.