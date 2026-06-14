La vittima, di 21 anni, si era affidata a una società privata per provare l'esperienza, ma gli istruttori avrebbero dato il segnale di saltare senza aver fissato correttamente l'attrezzatura.

La Polizia militare ha arrestato sei persone collegate all'evento e il Consiglio comunale ha annunciato un'azione legale contro il governo federale per negligenza nella supervisione del ponte. Il salto è stato effettuato da un viadotto alto tra i 30 e i 35 metri, popolare nella regione per attività avventurose e sport estremi.

Il drammatico episodio è stato ripreso in un video, poi diffuso sui social media: si sentono le urla dei presenti che si accorgono della corda mancante proprio mentre la giovane è in caduta libera.

Testimoni e membri dell'organizzazione hanno tentato la rianimazione cardiopolmonare, ma l'équipe medica giunta sul posto ha constatato il decesso per traumi multipli.