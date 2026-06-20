La nomina è avvenuta durante l'assemblea dei delegati svoltasi a Samedan (GR), si legge in un comunicato dell'organizzazione linguistica. L'engadinese Sarott, attuale vicedirettore e responsabile del personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ha lavorato come diplomatico e ambasciatore in diversi Paesi, tra cui Libano, Polonia, Madagascar e Repubblica Democratica del Congo. La Lia Rumantscha (in italiano Lega Romancia) è la principale organizzazione linguistica e culturale per la difesa e la promozione della lingua romancia, la quarta lingua nazionale svizzera.