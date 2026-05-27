A mancare non è la propensione al risparmio: nel nostro Paese, ben sei adulti su sette mettono da parte denaro con regolarità. Lo dimostra un sondaggio rappresentativo condotto lo scorso anno dalla Banca Migros in collaborazione con l’istituto di ricerche di mercato Intervista. La maggior parte delle persone mantiene tuttavia un approccio prudente: il 77% della popolazione, infatti, parcheggia il proprio denaro su un conto di risparmio. Punta invece su forme d’investimento più redditizie un numero decisamente più esiguo di intervistati: il 34% sceglie i piani di risparmio in fondi e il 28% le azioni. Una realtà ben diversa da quella degli Stati Uniti, dove il 62% della popolazione investe in azioni e la maggior parte si affida ai fondi.

A cosa si deve questa differenza? Come emerge dal sondaggio condotto dalla Banca Migros, molti intervistati aspirano sì a rendimenti più elevati, ma esitano di fronte ai rischi del mercato dei capitali. A frenarli, secondo quanto riferiscono, sono il bisogno di sicurezza o la mancanza di nozioni in materia. Allo stesso tempo, molti sanno bene che, a lungo termine, il denaro sul conto di risparmio perde valore e che senza plusvalenze è quasi impossibile accumulare un patrimonio.

Ma cosa dovrebbe succedere affinché il risparmiatore svizzero punti maggiormente su soluzioni d’investimento più redditizie? Lo studio della Banca Migros fornisce alcune possibili risposte, evidenziando come la riluttanza a investire dipenda anche da una mancanza di fiducia (37% delle risposte). Di conseguenza, per gli istituti finanziari la trasparenza e l’affidabilità rappresentano fattori decisivi per vincere le resistenze dei risparmiatori. A questo si aggiunge l’assistenza personalizzata: quasi altrettanti intervistati (30%) dichiarano di cercare la sicurezza offerta da un colloquio con un esperto.

Consulenza specialistica Che il tuo approccio sia prudente o dinamico, a medio o lungo termine, che tu preferisca investire in prima persona, ricorrere a una consulenza o delegare l’intera gestione patrimoniale: trova subito la soluzione d’investimento più adatta a te. La Banca Migros ti offre soluzioni flessibili per ogni esigenza. Alla consulenza

Ed è proprio qui che entra in gioco la Banca Migros con il suo servizio di consulenza. «Supportiamo attivamente la nostra clientela nel raggiungimento dei propri obiettivi di risparmio e investimento», afferma Manuel Kunzelmann, CEO della Banca Migros. «Nell’ambito della nostra consulenza finanziaria a tutto tondo, individuiamo insieme le soluzioni di risparmio e d’investimento più adeguate. In linea di principio raccomandiamo di seguire una chiara gerarchia di priorità: primo, mantenere la liquidità necessaria per far fronte ai propri impegni finanziari; secondo, provvedere adeguatamente alla vecchiaia; terzo, investire la parte restante a lungo termine e con un’ampia diversificazione.» (maggiori informazioni al riguardo nel box).

Fase 1: effettuare un'autoanalisi degli investimenti

Ma da dove iniziare se non si è esperti di finanza? Il primo passo è la consapevolezza di sé. Prima di avventurarti nella giungla dei numeri, devi scoprire qual è la strategia giusta per te. A questo proposito puoi affidarti a un test di autovalutazione: il nostro quiz ti aiuterà a individuare le soluzioni d’investimento che fanno al caso tuo. Grazie ai consigli riportati di seguito, getterai le basi per una crescita patrimoniale dettata non dall’ansia del rischio, ma dalla serenità di aver fatto la scelta adeguata.

5 tipi di investitore Il prudente: Sceglie una strategia conservativa e preferisce non correre rischi. Oppure desidera investire solo a breve termine per esaudire un desiderio specifico, come un’auto o un viaggio un po’ più lungo.

Prodotti : conto di risparmio , obbligazioni .

Sceglie una strategia conservativa e preferisce non correre rischi. Oppure desidera investire solo a breve termine per esaudire un desiderio specifico, come un’auto o un viaggio un po’ più lungo. : conto di risparmio , obbligazioni . L’accorto / L’equilibrato: Con buona probabilità il profilo dello svizzero per eccellenza, alla ricerca di stabilità e di una crescita moderata con lievi fluttuazioni e pronto a investire a lungo termine. La via di mezzo quasi perfetta.

Prodotti: fondi strategici classici con quota azionaria da moderata a media, affiancati magari da un conto di risparmio come garanzia ed eventualmente da una gestione patrimoniale Focus.

Con buona probabilità il profilo dello svizzero per eccellenza, alla ricerca di stabilità e di una crescita moderata con lievi fluttuazioni e pronto a investire a lungo termine. La via di mezzo quasi perfetta. fondi strategici classici con quota azionaria da moderata a media, affiancati magari da un conto di risparmio come garanzia ed eventualmente da una gestione patrimoniale Focus. L’indeciso / Il principiante: Vuole investire e sperimentare, ma necessita di consulenza o supporto perché non conosce ancora il proprio profilo di rischio, i prodotti su cui puntare e l’orizzonte temporale adeguato.

Prodotti: semplici modelli iniziali (fondi strategici classici per investimenti una tantum e piano di risparmio in fondi per accumulare capitale con costanza), partendo però sempre da una ed eventualmente aggiungendo un portafoglio gestito da professionisti: la per chi predilige i canali online o un mandato di basato su fondi

Fase 2: i migliori consigli per investire

Definisci il tuo obiettivo: qual è il tuo obiettivo d’investimento? Che tu voglia realizzare un sogno nel cassetto, risparmiare per la casa che hai sempre desiderato o assicurarti una vecchiaia serena, l’obiettivo finale guiderà l’intera strategia.

Stabilisci il tuo budget: subito dopo dovrai capire quanto desideri investire. Per farlo ti basta dare un’occhiata al budget: la cifra che resta una volta sottratti i costi fissi rappresenta la tua quota di risparmio. Non deve per forza essere una somma enorme: anche investendo piccoli importi ogni mese, a lungo termine potrai sfruttare l’effetto degli interessi composti. L’unica cosa che conta davvero è versare con regolarità.

Valuta con attenzione il tuo profilo di rischio: ora si entra nel vivo della questione. A questo punto devi decidere quanto rischio vuoi o puoi correre: in altre parole, il livello di volatilità che le tue finanze, ma anche i tuoi nervi, sono in grado di sopportare. Il profilo di rischio ti aiuta a trovare la strategia d’investimento più adatta a te, spaziando da un approccio più prudente (maggiore sicurezza, rischio ridotto, basso potenziale di rendimento) a uno equilibrato, fino a quello dinamico (rischio elevato, opportunità di rendimento più alte).

Soluzioni d’investimento: opportunità di rendimento/profilo di rischio Azioni: elevate/elevato

ETF azionari/fondi azionari: medio-elevate/medio-elevato

Immobili: medie/medio

Metalli preziosi: medio-elevate/medio-elevato

Titoli di Stato: basse/basso

Obbligazioni societarie: medie/medio

Criptovalute: molto elevate/molto elevato

Pianifica il tuo orizzonte temporale: quando si investe, il tempo è l’alleato più prezioso. Vale infatti un principio semplice: più lungo è il tuo orizzonte d’investimento (a breve, medio o lungo termine), maggiore sarà la tua capacità di rischio. Ciò significa che puoi permetterti di osare di più, dal momento che le oscillazioni di mercato a breve termine tendono a compensarsi nel lungo periodo.

Diversifica il tuo portafoglio: infine, non ti resta che definire il portafoglio. Per andare sul sicuro la parola chiave è diversificazione, puntando su un mix ben bilanciato di diverse categorie d’investimento, regioni e settori economici. Le azioni, ad esempio, offrono ottime opportunità a fronte di rischi più elevati, mentre obbligazioni e fondi garantiscono il giusto equilibrio. Puoi approfondire tutti questi aspetti durante un colloquio di consulenza dettagliato (vedi box).

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