Tutto è iniziato con un semplice foglio di carta e, sette anni dopo, il FC Thun è campione svizzero. Il titolo è il risultato di una chiara filosofia, di una particolare dedizione nei confronti delle giovani leve e di un piano a lungo termine.

Gioia senza limiti: Elmin Rastoder (al centro) e i suoi compagni di squadra fanno un giro d'onore con la coppa di campioni.

Tutto è iniziato con un foglio A4. I responsabili e gli allenatori delle giovani leve del FC Thun si erano riuniti nel gennaio 2019 con lo scopo di definire la filosofia di gioco e di sviluppo del club, annotando su un foglio le linee generali. In alto c’era scritto: «Attacchiamo sempre».

In occasione di una conferenza stampa a marzo 2022, il FC Thun ha presentato una nuova strategia, con cui avrebbe riportato la squadra della Challenge League nella Super League entro tre anni. Stando al comunicato stampa, colonna portante della strategia era un «orientamento al gioco coraggioso e improntato all’offensiva, ad alta intensità, con voglia di correre e divertimento». La filosofia di gioco del reparto giovani leve sarebbe stata implementata anche a livello professionale.

Sette anni dopo il famoso meeting e quattro anni a seguito della conferenza stampa, il Thun ha raggiunto il sensazionale traguardo di campione svizzero. Ma cosa contraddistingue la squadra campione FC Thun? Quali sono stati gli elementi necessari per trasformare in realtà una favola del calcio?

Da un lato c’è la continuità a livello di personale: dal responsabile delle giovani leve Jürg Frey al direttore sportivo Dominik Albrecht fino al presidente Andres Gerber. Dall’altro, la strategia già citata, che fa da filo conduttore all’interno dell’organizzazione. Senza poi dimenticare lo spiccato spirito di squadra: collettività e continuità anziché grandi nomi. Questa combinazione ha portato recentemente a grandi successi non solo il Thun (2026), ma anche i piccoli club Mjällby (2025 campioni in Svezia) e Bodö Glimt (2025/26 in Champions League).

L’impegno di UBS per il calcio: esserci, dove tutto ha inizio. Dal 1993 UBS è main partner dell’Associazione Svizzera di Football e sostiene il calcio svizzero a tutti i livelli: dalle nazionali di beach soccer ed eFootball alle nazionali di calcio femminili e maschili, fino alla promozione dei giovani talenti. In qualità di «Impact Partner» della Super League si concentra sul sostegno di dodici club e sulla promozione delle giovani leve. UBS è presente dove nasce il calcio e dove si scrive la storia di questo sport. Maggiori informazioni sull’impegno di USB per il calcio

Ecco cos’è particolarmente significativo per il presidente del Thun Gerber

Ad ogni modo, alla base del successo non troviamo solo una strategia interna della squadra. Affinché club come il Thun possano far crescere giovani giocatori, è necessario un sistema di giovani leve ben funzionante. Con il suo impegno pluriennale, UBS sostiene il calcio svizzero proprio dove tutto ha inizio, sia in tornei nazionali di scuole e club di calcio, in cui viene promosso il divertimento calcistico, sia come partner principale di lunga data dell’Associazione Svizzera di Football (ASF) – collaborazione che comprende tutte le squadre della nazionale juniores e A di calcio maschile e femminile nonché la promozione delle giovani leve in Svizzera.

Andres Gerber, presidente del Thun, afferma: «L’impegno di UBS contribuisce a rafforzare in modo duraturo il calcio. Considero particolarmente significativo il fatto che si impegni a favore del calcio in tutte le sue sfaccettature. In questo rientra espressamente la promozione del calcio giovanile e femminile.» Fin dai tempi della Challenge League, UBS supporta il campione svizzero in qualità di partner. «Grazie a queste partnership possiamo offrire ai nostri giocatori condizioni ottimali per la loro crescita sportiva e personale», afferma Gerber.

Andres Gerber, presidente del FC Thun, apprezza il fatto che UBS sostenga il calcio in tutta la sua diversità. KEYSTONE

Dove i talenti passano al livello successivo

Dalla stagione 2025/26 UBS è «Impact Partner» della Super League. La partnership è incentrata su progetti per giovani leve e sulla collaborazione diretta con i dodici club. Nell’ambito dell’UBS Youth Trophy vengono premiati i club che puntano in modo mirato su giovani giocatori idonei alle nazionali svizzere. Nella stagione appena conclusa sono stati presi in considerazione i minuti di impiego dei giovani calciatori nati nel 2004 o dopo. Il Thun si è posizionato al 7° posto in classifica, con Ethan Meichtry che ha ottenuto di gran lunga il maggior numero di minuti di impiego.

Ma il modello di successo del Thun non si basa solo sui propri giovani talenti: giovani giocatori che altrove vengono trascurati, nel Thun ricevono più responsabilità e la chance di una svolta definitiva. Sulla base di questo orientamento, per i membri del Thun è fondamentale che anche in altre regioni e club venga dedicata particolare attenzione alle giovani leve. Anche in questo caso, l’impegno di UBS dà i suoi frutti.

Il portiere Niklas Steffen e gli attaccanti Elmin Rastoder e Nils Reichmuth sono tre esempi di calciatori approdati al FC Thun per vie traverse che hanno contribuito molto al suo recente successo. Steffen, 25 anni, più volte nella nazionale svizzera juniores, afferma: «Negli ultimi anni ho potuto beneficiare regolarmente dell’impegno di UBS, sia nei club che nelle squadre nazionali giovanili. Queste partnership sono estremamente preziose per i giovani calciatori e rappresentano una componente fondamentale per diventare atleti professionisti.»

Il portiere del Thun Niklas Steffen insieme alla giovane generazione di tifosi. Come giovane portiere, lui stesso ha beneficiato ampiamente dell'impegno di UBS. Zamir Loshi/freshfocus

L’allenatore Privitelli è entusiasta dell’UBS Youth Trophy

Steffen e gli altri si accingono ad affrontare la stagione in cui dovranno difendere il titolo. I membri del Thun affronteranno questa sfida con un nuovo allenatore: Gian-Luca Privitelli. Il 48enne ha già collaborato con la squadra tra il 2018 e il 2021 come allenatore delle giovani leve. Ultimamente, ha seguito la nazionale svizzera U20. Nel suo lavoro, a prescindere dal livello e dalla squadra allenata, Privitelli attribuisce grande importanza alla formazione, «perché l’obiettivo finale di tutti gli allenatori deve essere quello di consentire alla futura generazione di realizzare i propri sogni calcistici, sia a livello di sport di massa che agonistico».

Il nuovo allenatore del Thun è entusiasta dell’UBS Youth Trophy. Se fosse per Privitelli, l’idea di base di premiare l’impegno dei giovani giocatori sarebbe ancora più diffusa e apprezzata. Inutile dire che il nuovo coach condivide appieno la strategia della squadra campione. Per il FC Thun non vi sono altre opzioni se non puntare sulle nuove leve. Lungo il suo percorso, la squadra dell’Oberland bernese beneficerà anche in futuro dell’impegno di UBS.

Il nuovo allenatore del Thun Gian-Luca Privitelli (in maglia scura) durante la ripresa degli allenamenti per l'attuale stagione. Zamir Loshi/freshfocus

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