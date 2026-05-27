Là dove tutto ha inizio: gli allievi della classe 4b di Diepoldsau (SG) pensano in grande.
Immagine: Ringier Brand Studio
Dimostrano grande impegno! Il 20 maggio, 60 squadre danno il massimo alla finale della UBS Football Cup a San Gallo. Il grande obiettivo: la finale svizzera del 10 giugno a Basilea, dove verranno proclamati le migliori e i migliori calciatori scolastici del Paese.
Da oltre 40 anni la UBS Football Cup è il campionato ufficiale di calcio scolastico in Svizzera. Lanciato dall’ASF (Associazione Svizzera di Football), questo torneo nazionale offre un palcoscenico unico a studentesse e studenti: nell’arco di un unico pomeriggio, bambini e ragazzi possono confrontarsi con altre squadre a livello regionale e cantonale.
Un evento di grande importanza, come afferma il responsabile del torneo Roger Keller: «Per molte scuole la UBS Football Cup è un appuntamento fisso nel calendario scolastico.» Questi pomeriggi si concentrano principalmente sul gioco e sul divertimento, ma naturalmente vengono promosse anche le abilità fondamentali per il calcio come la tecnica, la resistenza, l’affinità con la palla e la comprensione del gioco, spiega Keller. «Naturalmente, però, l’intesa è particolarmente importante. Il calcio è uno sport di squadra: si vince e si perde insieme.»
Lo sanno anche gli studenti e le studentesse della classe 4b della Schulhaus Kirchenfeld di Diepoldsau SG. In questa giornata le ragazze e i ragazzi hanno il vantaggio di giocare in casa, per così dire, e sono molto felici di poter partecipare. «Il torneo è fantastico», afferma Alper, studente della classe quarta. E Fabio aggiunge: «Mi piace tantissimo qui, l’atmosfera è bellissima.» Luke aggiunge che la loro squadra è molto coesa. «E, se ci capita di perdere, stringiamo i denti insieme e diamo il meglio.» A tal scopo hanno sviluppato un rituale portafortuna che praticano insieme come squadra in vista della partita imminente. «Allora diciamo tutti insieme: ‹Che cosa facciamo? Vinciamo! Che cosa facciamo? Vinciamo! Che cosa facciamo? Vinciamo!›», dice Luke. «Ci motiva molto!»
Dal 1993 UBS è main partner dell’Associazione Svizzera di Football e sostiene il calcio svizzero a tutti i livelli: dalle nazionali di beach soccer ed eFootball alle nazionali di calcio femminili e maschili, fino alla promozione dei giovani talenti. UBS è presente dove nasce il calcio e dove si scrive la storia di questo sport. La maglietta gigante invita tutta la Svizzera a partecipare, dando il proprio contributo al più grande messaggio dei tifosi del Paese. Speriamo che i tifosi come te partecipino numerosi durante il tour della maglietta!
La finale svizzera a Basilea è anche il grande traguardo della classe 4b. Ma, mentre per alcuni studenti e studentesse l’obiettivo principale è divertirsi a giocare, per altri è molto di più: alcuni ragazzi della classe sognano di diventare calciatori professionisti. I modelli a cui ispirarsi per imparare le tecniche migliori non mancano: nell’attuale nazionale svizzera, ad esempio, è particolarmente apprezzato Granit Xhaka.
Secondo Felix Grütter, responsabile marketing nel settore calcio di massa e eFootball presso l’ASF, oggi molti calciatori e calciatrici in erba cercano consigli e trucchi anche su YouTube o altre piattaforme social, per apprenderle da soli.
In tale contesto, un’importante fonte è anche l’app web UBS Football Skills, che sostiene la comunità calcistica svizzera. «Gli utenti ricevono punti per le loro abilità calcistiche, vengono ricompensati per prestazioni degne di nota e per l’impegno nel club e mettono alla prova le proprie conoscenze calcistiche nel quiz», spiega Felix Grütter per riassumerne i vantaggi. Per le allenatrici e gli allenatori l’app è uno strumento per insegnare le competenze calcistiche in modo nuovo e divertente. «Così uniamo lo stimolo del digitale al divertimento insostituibile sul prato. Non contano solo le capacità con la palla, ma anche valori come fair play, impegno volontario o spirito di squadra.»
Valori la cui realizzazione è resa possibile da UBS grazie al suo ampio impegno a favore delle giovani leve del calcio svizzero, come afferma Bettina Gürtler, Head Personal Banking Ostschweiz di UBS. «Il nostro impegno è volutamente ad ampio raggio. Con la UBS Football Cup, il più grande campionato di calcio scolastico della Svizzera, promuoviamo il calcio di base e raggiungiamo ogni anno decine di migliaia di bambini e ragazzi – molti dei quali non sono iscritti a nessuna società sportiva. A ciò si aggiungono progetti come UBS Football for Girls, UBS Football Festival o offerte digitali come UBS Football Skills, che uniscono il piacere del calcio a formati moderni di apprendimento e di trasmissione dei valori.» L'obiettivo di tutte queste misure è risvegliare l'entusiasmo, promuovere i talenti e creare un accesso sostenibile allo sport.
In veste di partner principale dell'ASF, UBS è presente da oltre trent'anni là dove tutto ha inizio: la metà dell'impegno finanziario confluisce direttamente nella promozione delle giovani leve dell'ASF. Il motivo? «Il successo sostenibile inizia là dove i bambini e i ragazzi entrano per la prima volta in contatto con il calcio», spiega Bettina Gürtler. Si tratta di una questione di capillarità, accessibilità ed entusiasmo. «Quanto prima i bambini possono vivere il calcio, indipendentemente dalle loro origini o dal loro talento, tanto maggiore sarà l'impatto sociale.»
Un impegno, stando a Felix Grütter e al responsabile del torneo Roger Keller, per cui il riconoscimento non è mai troppo. «UBS sostiene appieno il torneo e contribuisce in modo decisivo con risorse per la digitalizzazione e la diffusione media dell’evento.» Grazie a questo supporto si prevede di continuare a sviluppare la UBS Football Cup sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
Il responsabile del torneo Keller è convinto che qualcosa non cambierà mai, nemmeno in futuro: l’essenza della UBS Football Cup. «Quando, dopo un pomeriggio di partite, vedo occhi raggianti, volti soddisfatti o discussioni animate ma leali tra bambini, ragazzi e insegnanti, so che l’evento è riuscito.»
Lo stesso vale anche per la finale cantonale di San Gallo a Diepoldsau. Nonostante il tempo variabile, l’atmosfera è fantastica e per i giocatori di Diepoldsau c’è un lieto fine: la squadra della classe 4b si è aggiudicata il primo posto questo pomeriggio e andrà a Basilea per la finale. Per i partecipanti è sempre un’esperienza indimenticabile, afferma il responsabile del torneo Keller. «Questa giornata lascia il segno su una classe, nel senso più positivo!»
Durante il suo tour attraverso la Svizzera, anche la maglietta gigante di UBS ha fatto tappa a Diepoldsau. Si tratta del più grande messaggio degli appassionati di calcio della Svizzera, dove tutti i tifosi svizzeri e anche numerosi volti noti motivano la squadra di Murat Yakin con i loro auguri personali per il torneo in Nord America. Rappresenta un forte simbolo di coesione, passione e sostegno nazionale. Per tutti coloro che desiderano contribuire al più grande messaggio dei tifosi della Svizzera, l’ultima occasione è in Piazza Grande a Locarno il 29 maggio. Maggiori informazioni sono disponibili nella mappa interattiva!
Si tratta di un contenuto sponsorizzato. «In cooperazione con…» significa che il contenuto è stato prodotto per un cliente e pagato da quest’ultimo.
Con la UBS Football Cup, UBS promuove le giovani leve proprio dove tutto ha inizio. Attraverso il gioco e il divertimento, studentesse e studenti hanno la possibilità di dimostrare il proprio talento e, nel migliore dei casi, di iniziare una carriera da professionisti. Uno sguardo attento alla finale cantonale di San Gallo.