Dimostrano grande impegno! Il 20 maggio, 60 squadre danno il massimo alla finale della UBS Football Cup a San Gallo. Il grande obiettivo: la finale svizzera del 10 giugno a Basilea, dove verranno proclamati le migliori e i migliori calciatori scolastici del Paese.

Da oltre 40 anni la UBS Football Cup è il campionato ufficiale di calcio scolastico in Svizzera. Lanciato dall’ASF (Associazione Svizzera di Football), questo torneo nazionale offre un palcoscenico unico a studentesse e studenti: nell’arco di un unico pomeriggio, bambini e ragazzi possono confrontarsi con altre squadre a livello regionale e cantonale.

Un evento di grande importanza, come afferma il responsabile del torneo Roger Keller: «Per molte scuole la UBS Football Cup è un appuntamento fisso nel calendario scolastico.» Questi pomeriggi si concentrano principalmente sul gioco e sul divertimento, ma naturalmente vengono promosse anche le abilità fondamentali per il calcio come la tecnica, la resistenza, l’affinità con la palla e la comprensione del gioco, spiega Keller. «Naturalmente, però, l’intesa è particolarmente importante. Il calcio è uno sport di squadra: si vince e si perde insieme.»

Alcuni sperano di giocare a livello professionale

Lo sanno anche gli studenti e le studentesse della classe 4b della Schulhaus Kirchenfeld di Diepoldsau SG. In questa giornata le ragazze e i ragazzi hanno il vantaggio di giocare in casa, per così dire, e sono molto felici di poter partecipare. «Il torneo è fantastico», afferma Alper, studente della classe quarta. E Fabio aggiunge: «Mi piace tantissimo qui, l’atmosfera è bellissima.» Luke aggiunge che la loro squadra è molto coesa. «E, se ci capita di perdere, stringiamo i denti insieme e diamo il meglio.» A tal scopo hanno sviluppato un rituale portafortuna che praticano insieme come squadra in vista della partita imminente. «Allora diciamo tutti insieme: ‹Che cosa facciamo? Vinciamo! Che cosa facciamo? Vinciamo! Che cosa facciamo? Vinciamo!›», dice Luke. «Ci motiva molto!»

L’impegno di UBS per il calcio: esserci, dove tutto ha inizio. Dal 1993 UBS è main partner dell’Associazione Svizzera di Football e sostiene il calcio svizzero a tutti i livelli: dalle nazionali di beach soccer ed eFootball alle nazionali di calcio femminili e maschili, fino alla promozione dei giovani talenti. UBS è presente dove nasce il calcio e dove si scrive la storia di questo sport. La maglietta gigante invita tutta la Svizzera a partecipare, dando il proprio contributo al più grande messaggio dei tifosi del Paese. Speriamo che i tifosi come te partecipino numerosi durante il tour della maglietta! Scopri di più

La finale svizzera a Basilea è anche il grande traguardo della classe 4b. Ma, mentre per alcuni studenti e studentesse l’obiettivo principale è divertirsi a giocare, per altri è molto di più: alcuni ragazzi della classe sognano di diventare calciatori professionisti. I modelli a cui ispirarsi per imparare le tecniche migliori non mancano: nell’attuale nazionale svizzera, ad esempio, è particolarmente apprezzato Granit Xhaka.

Impegno pluriennale a 360°

Secondo Felix Grütter, responsabile marketing nel settore calcio di massa e eFootball presso l’ASF, oggi molti calciatori e calciatrici in erba cercano consigli e trucchi anche su YouTube o altre piattaforme social, per apprenderle da soli.

In tale contesto, un’importante fonte è anche l’app web UBS Football Skills, che sostiene la comunità calcistica svizzera. «Gli utenti ricevono punti per le loro abilità calcistiche, vengono ricompensati per prestazioni degne di nota e per l’impegno nel club e mettono alla prova le proprie conoscenze calcistiche nel quiz», spiega Felix Grütter per riassumerne i vantaggi. Per le allenatrici e gli allenatori l’app è uno strumento per insegnare le competenze calcistiche in modo nuovo e divertente. «Così uniamo lo stimolo del digitale al divertimento insostituibile sul prato. Non contano solo le capacità con la palla, ma anche valori come fair play, impegno volontario o spirito di squadra.»

Valori la cui realizzazione è resa possibile da UBS grazie al suo ampio impegno a favore delle giovani leve del calcio svizzero, come afferma Bettina Gürtler, Head Personal Banking Ostschweiz di UBS. «Il nostro impegno è volutamente ad ampio raggio. Con la UBS Football Cup, il più grande campionato di calcio scolastico della Svizzera, promuoviamo il calcio di base e raggiungiamo ogni anno decine di migliaia di bambini e ragazzi – molti dei quali non sono iscritti a nessuna società sportiva. A ciò si aggiungono progetti come UBS Football for Girls, UBS Football Festival o offerte digitali come UBS Football Skills, che uniscono il piacere del calcio a formati moderni di apprendimento e di trasmissione dei valori.» L'obiettivo di tutte queste misure è risvegliare l'entusiasmo, promuovere i talenti e creare un accesso sostenibile allo sport.

In veste di partner principale dell'ASF, UBS è presente da oltre trent'anni là dove tutto ha inizio: la metà dell'impegno finanziario confluisce direttamente nella promozione delle giovani leve dell'ASF. Il motivo? «Il successo sostenibile inizia là dove i bambini e i ragazzi entrano per la prima volta in contatto con il calcio», spiega Bettina Gürtler. Si tratta di una questione di capillarità, accessibilità ed entusiasmo. «Quanto prima i bambini possono vivere il calcio, indipendentemente dalle loro origini o dal loro talento, tanto maggiore sarà l'impatto sociale.»

Un impegno, stando a Felix Grütter e al responsabile del torneo Roger Keller, per cui il riconoscimento non è mai troppo. «UBS sostiene appieno il torneo e contribuisce in modo decisivo con risorse per la digitalizzazione e la diffusione media dell’evento.» Grazie a questo supporto si prevede di continuare a sviluppare la UBS Football Cup sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

La UBS Football Cup in cifre 130 eliminatorie regionali o cantonali con:

Oltre 6500 squadre motivate

Da 55 000 a 60 000 bambini e ragazzi

Centinaia di membri dello staff e volontari assicurano un’organizzazione e un’attuazione impeccabili

3800 palloni da calcio del partner tecnico PUMA

Oltre 300 squadre con circa 3100 bambini e ragazzi partecipano alla finale della UBS Football Cup a Basilea

Premiazione di 13 campioni nelle categorie 4a – 9a classe

Circa 1000 sostenitori tra insegnanti, genitori, amici e compagni e compagne di classe

Lieto fine per la 4b di Diepoldsau

Il responsabile del torneo Keller è convinto che qualcosa non cambierà mai, nemmeno in futuro: l’essenza della UBS Football Cup. «Quando, dopo un pomeriggio di partite, vedo occhi raggianti, volti soddisfatti o discussioni animate ma leali tra bambini, ragazzi e insegnanti, so che l’evento è riuscito.»

Lo stesso vale anche per la finale cantonale di San Gallo a Diepoldsau. Nonostante il tempo variabile, l’atmosfera è fantastica e per i giocatori di Diepoldsau c’è un lieto fine: la squadra della classe 4b si è aggiudicata il primo posto questo pomeriggio e andrà a Basilea per la finale. Per i partecipanti è sempre un’esperienza indimenticabile, afferma il responsabile del torneo Keller. «Questa giornata lascia il segno su una classe, nel senso più positivo!»

Il più grande messaggio per i tifosi della Svizzera in tour

Durante il suo tour attraverso la Svizzera, anche la maglietta gigante di UBS ha fatto tappa a Diepoldsau. Si tratta del più grande messaggio degli appassionati di calcio della Svizzera, dove tutti i tifosi svizzeri e anche numerosi volti noti motivano la squadra di Murat Yakin con i loro auguri personali per il torneo in Nord America. Rappresenta un forte simbolo di coesione, passione e sostegno nazionale. Per tutti coloro che desiderano contribuire al più grande messaggio dei tifosi della Svizzera, l’ultima occasione è in Piazza Grande a Locarno il 29 maggio. Maggiori informazioni sono disponibili nella mappa interattiva!

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