Ibiza non è semplicemente un punto sulla cartina, ma uno stile di vita. Con la nuova SEAT Ibiza ricerchiamo le stesse vibe anche in Svizzera. Luoghi caratterizzati da un senso di libertà, musica, estate e community: come al Seven Senses Beach Club di Ascona. Terza parte della serie «Find your Ibiza».

Dieci anni fa Christopher Breuer era sdraiato al Lido di Ascona (TI) e aveva in mente uno scenario: qui, al posto dello stabilimento ormai datato, si sarebbe dovuto realizzare un beach club come quelli di Ibiza. E, tempo dopo, i proprietari della spiaggia cittadina hanno effettivamente iniziato a ipotizzare per la location una nuova destinazione d’uso. Breuer ha quindi messo nero su bianco le sue idee e realizzato un progetto dettagliato aggiudicandosi così l’appalto.

Attualmente Breuer, originario della Germania, gestisce il Seven Senses Beach Club insieme ai suoi fratelli e sorelle nella sua località preferita ad Ascona. Tuttavia, il quarantenne non intendeva creare una fotocopia esatta dei vari club di Ibiza. Il suo intento era piuttosto quello di portare l’atmosfera dell’isola sulla sponda settentrionale del Lago Maggiore: un connubio di natura incontaminata e comfort all’insegna della semplicità.

Le montagne all’orizzonte: il valore aggiunto del beach club

Per gli arredi, Breuer privilegia legno e tessuti naturali, in armonia con l’ambiente circostante. Insieme ai tavoli e alle piccole lampade sotto il tendone, gli ombrelloni di color sabbia e i comodi lettini posizionati sulla sabbia danno armoniosamente vita a un’atmosfera suggestiva. A tavola vengono serviti piatti di pasta realizzati secondo la tradizione ticinese ma reinterpretati in chiave moderna, con luganighetta e formaggio d’alpeggio regionale. «Qui è addirittura più bello che a Ibiza», dichiara Breuer sorridendo. «Il mare finisce dove inizia una linea stagliata all’orizzonte. Qui si hanno davanti agli occhi il lago, questi alberi maestosi e le montagne meravigliose.»

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La famiglia di Breuer è da sempre innamorata di Ascona. O, più precisamente, Ascona è il luogo in cui i suoi genitori si sono conosciuti e innamorati da adolescenti, per poi trasferirvisi dalla Germania 25 anni fa. «All’epoca Ascona risultava un po’ troppo tranquilla e sembrava quasi essersi cristallizzata rispetto allo scorrere del tempo», ricorda Breuer.

Poiché la qualità dell’offerta gastronomica locale era notevolmente peggiorata e la sera tardi era quasi impossibile riuscire a mangiare una pietanza calda, suo padre, Stefan Breuer, decise allora di attivarsi. Insieme al celebre chef Ivo Adam, nel 2007 Stefan ha quindi inaugurato il Ristorante Seven, la prima pietra miliare di un’azienda a conduzione familiare che oggi conta oltre 20 aziende e 400 tra collaboratori e collaboratrici. Una volta conclusi gli studi in economia aziendale, Christopher Breuer è entrato a far parte dell’amministrazione e, da circa 15 anni, guida il gruppo in qualità di CEO.

Atmosfera di mare e feste come quelle di una volta

Con il Seven Senses Beach Club Christopher è tornato infine in spiaggia, il luogo in cui erano scaturite le sue prime idee. «Con i grandi alberi e la spiaggia, il lido emanava una straordinaria aura di pace, di idilliaca serenità e bellezza. Mi sono quindi detto che era impossibile non trasmettere tutto questo a un pubblico più ampio». Il club si rivolge a persone di tutte le età, che sono alla ricerca di un’atmosfera rilassata, un servizio eccellente e uno stile di vita dal carattere marinaro. «Le persone non vengono solo per consumare un pranzo veloce, ma spesso rimangono qui a staccare la spina e a rilassarsi completamente per sei, sette o anche otto ore», racconta Breuer. «Al Seven Senses ognuno può essere se stesso.»

Il successo dell’Ibiza di Ascona risulta evidente anche dai due beach festival che il club organizza qui due volte l’anno. Decine di migliaia di persone accorrono ad Ascona per i festival «Naturklang» e «SunIce». Breuer non vuole emulare le feste dei megaclub come l’Ushuaïa di Ibiza; qui l'accento è posto soprattutto sul contatto tra l'uomo e la natura.

Nonostante il successo ottenuto dal gruppo nel settore gastronomico, il Seven Senses Beach Club rimane per Breuer il progetto del cuore, che lui porta avanti in stretta collaborazione con i suoi genitori e i suoi fratelli. Alla domanda se sia ipotizzabile esportare il concept anche in altri laghi della Svizzera, al momento il CEO risponde negativamente: «Questo posto è magico. È quasi impossibile duplicare un progetto del genere e ricollocarlo pari pari da un’altra parte. Ma mai dire mai.»

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