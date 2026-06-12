Quando si è conclusa la stagione «Game of Thrones»? Quanto tempo fa è stato lanciato Instagram? E chi è stato nominato re di lotta svizzera nel 2016? Metti alla prova la tua memoria con il nostro quiz. Ma attenzione: non è affatto semplice, come dimostrano gli studi. 15 anni infatti sono un bel po’ di tempo.

Garanzia di 15 anni: una prima assoluta nel settore automobilistico. Toyota è la prima casa automobilistica a lanciare un servizio di assistenza completo a tal punto, rivolto all’intera clientela di autovetture, dai nuovi acquirenti a chi acquista veicoli d’occasione, fino a tutti coloro che possiedono già un’auto Toyota.

Il segreto alla base di questa promessa si chiama «Toyota Relax»: chi si reca presso un partner Toyota ufficiale per il servizio previsto della propria vettura riceve in regalo la garanzia Relax. La vettura Toyota rimane quindi protetta in modo affidabile anche dopo la scadenza della garanzia del costruttore fino a 15 anni dopo la prima immatricolazione o fino a un chilometraggio massimo di 250’000 km.

Per chi guida Toyota questo equivale innanzitutto ad assoluta tranquillità nella vita di tutti i giorni e alla certezza di tutela a lungo termine da spese di riparazione impreviste (per maggiori informazioni si veda il box).

Attenzione all’effetto telescopio

Ci si rende davvero conto di quanto siano realmente lunghi questi 15 anni solo quando si cerca di ricordare tutto ciò che è accaduto nell’ultimo periodo fino al 2011. A parte ricorrenze importanti private, come il matrimonio o una nascita, chi si ricorda ancora esattamente cosa è successo e quando?

Quando si cerca di ricordare il passato, ci ostacola anche il cosiddetto effetto telescopio, studiato da diversi scienziati statunitensi. Tale meccanismo fa sì che il nostro cervello percepisca più vicino al presente eventi che ricordiamo ancora vividamente (perché, ad esempio, erano visivamente o emotivamente significativi). Viceversa, eventi di routine più recenti, ma non eclatanti, vengono percepiti come più remoti.

Hai una buona memoria? Rispondi al nostro quiz «cosa è successo quando» e scopri se sei in grado di sottrarti all’effetto telescopio. Ti auguriamo buon divertimento e in bocca al lupo!

Garanzia di 15 anni Toyota Relax A partire dal 1° giugno 2026, tutti i clienti di autovetture Toyota beneficeranno dell’estensione di garanzia Relax. Ora, con la garanzia Relax attivata a partire dal servizio, la tua Toyota è assicurata fino a un’età del veicolo di 15 anni o 250’000 chilometri. La promessa include la protezione di una vasta gamma di componenti chiave in ambito meccanico, elettrico ed elettronico, così che tu possa sempre contare sull’affidabilità comprovata della tua Toyota. A ciò si aggiunge che la garanzia Toyota Relax è vincolata al veicolo e rimane valida anche in caso di cambio del proprietario. Riepilogo dei principali vantaggi: - Garanzia di 15 anni Relax: proroga automatica dopo ogni servizio presso il partner Toyota fino al successivo intervallo. - Anche per i veicoli d’occasione: protezione completa per tutti i componenti testati, anche a seguito di periodi in cui non si è eseguito il servizio. - Mobilità garantita: assistenza affidabile in caso di emergenza, per non perdere mai la tua mobilità. Alla garanzia Relax

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