Offerta della settimana

Cinque asciugacapelli Dreame Pocket Pro del valore di CHF 149 ciascuno

Il Dreame Pocket Pro è un asciugacapelli premium ultraleggero e pieghevole che, grazie al potente motore da 110'000 giri al minuto e ai versatili accessori per lo styling, garantisce un'asciugatura rapida e risultati professionali. Con un peso di soli 300 grammi, un pratico formato da viaggio e un controllo intelligente della temperatura, unisce prestazioni elevate, protezione dei capelli e massima flessibilità: la soluzione ideale per lo styling a casa e in viaggio.

Cinque multistrumenti per capelli Dreame AirStyle Pro del valore di CHF 259 ciascuno

Il Dreame AirStyle Pro è un versatile styler 7 in 1 che combina asciugatura, arricciatura, lisciatura e volumizzazione in un unico dispositivo. Grazie al potente motore ad alta velocità, al controllo intelligente della temperatura e ai sette accessori magnetici, consente di ottenere risultati professionali comodamente a casa, riducendo lo stress termico sui capelli.

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Titolo* – Nessuno – Signor Signora Nessuna indicazione Nome* Cognome* Via/Nr.* CAP* Luogo* Indirizzo e-mail* Cellulare* Data di nascita* Scegli una variante** Dreame Pocket Pro Asciugacapelli Dreame AirStyle Pro Multi-Styler Nessuna preferenza Seleziona una variante. Inviando il modulo, accetti le condizioni di partecipazione.



Termine di partecipazione

Il termine ultimo per partecipare a questo concorso è fissato alle ore 23:59 del 16 agosto 2026.

Condizioni di partecipazione

Il vincitore o la vincitrice sarà informato/a personalmente.

La partecipazione al concorso è gratuita e non comporta alcun obbligo d'acquisto. Possono partecipare tutte le persone fisiche residenti in Svizzera che abbiano compiuto 18 anni.

Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori del Gruppo Swisscom, di blue Entertainment SA e di Entertainment Programm SA, nonché i rivenditori autorizzati, gli agenti di blue e tutti i partner coinvolti nell'organizzazione del concorso.

blue Entertainment SA si riserva il diritto di escludere partecipanti dal concorso senza obbligo di motivazione. Con la partecipazione, gli utenti acconsentono alla raccolta, alla conservazione e al trattamento dei propri dati personali, nonché al loro utilizzo per finalità pubblicitarie e di marketing da parte di blue Entertainment SA e del partner del concorso, Dreame.

blue Entertainment SA e Dreame si impegnano a trattare con la massima cura i dati raccolti nell'ambito del concorso e a gestirli nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Non sarà intrattenuta alcuna corrispondenza relativa al concorso. Le vie legali sono escluse. Non è possibile richiedere il pagamento in contanti né la sostituzione dei premi.