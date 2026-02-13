Questa settimana mettiamo in palio cinque purificatori d'aria Dreame PM10 del valore di CHF 699 ciascuno.
Foto: Dreame | blue News
blue News compie 30 anni – e lo festeggiamo insieme a te! Fino all'inizio di ottobre, ogni settimana ti aspetta un nuovo concorso con fantastici prodotti Dreame. In totale mettiamo in palio premi per un valore di oltre CHF 40'000.
Il purificatore d'aria Dreame PM10 garantisce aria pulita in casa grazie a un potente sistema di filtraggio a quattro stadi e a sensori intelligenti. Grazie alla misurazione automatica della qualità dell'aria, al controllo mirato del flusso d'aria e alla pratica modalità «Animali domestici», rimuove in modo affidabile polvere, allergeni, odori e altre sostanze nocive, contribuendo a creare un ambiente domestico fresco e salubre.
Il termine ultimo per partecipare a questo concorso è fissato alle ore 23:59 2 agosto 2026.
Il vincitore o la vincitrice sarà informato/a personalmente.
La partecipazione al concorso è gratuita e non comporta alcun obbligo di acquisto. Possono partecipare tutte le persone fisiche residenti in Svizzera che abbiano compiuto 18 anni.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i collaboratori del Gruppo Swisscom, di blue Entertainment AG e di Entertainment Programm AG, nonché i rivenditori autorizzati, gli agenti di blue e tutti i partner coinvolti nell'organizzazione del concorso.
blue Entertainment AG si riserva il diritto di escludere i partecipanti dal concorso senza obbligo di motivazione. Con la partecipazione al concorso, i partecipanti acconsentono alla raccolta, alla memorizzazione e al trattamento dei propri dati personali, nonché al loro utilizzo per finalità pubblicitarie e di marketing da parte di blue Entertainment AG e del partner del concorso Dreame.
blue Entertainment AG e Dreame si impegnano a trattare con la massima cura i dati raccolti nell'ambito del concorso e a gestirli nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati.
Non verrà intrattenuta alcuna corrispondenza relativa al concorso. Sono escluse le vie legali. Non è possibile richiedere il pagamento in contanti né la sostituzione dei premi del concorso.