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Il purificatore d'aria Dreame PM10 garantisce aria pulita in casa grazie a un potente sistema di filtraggio a quattro stadi e a sensori intelligenti. Grazie alla misurazione automatica della qualità dell'aria, al controllo mirato del flusso d'aria e alla pratica modalità «Animali domestici», rimuove in modo affidabile polvere, allergeni, odori e altre sostanze nocive, contribuendo a creare un ambiente domestico fresco e salubre.

Partecipa ora

Titolo* – Nessuno – Signor Signora Nessuna indicazione Nome* Cognome* Via/Nr.* CAP* Luogo* Indirizzo e-mail* Cellulare* Data di nascita* Inviando il modulo, accetti le condizioni di partecipazione.



Termine di partecipazione

Il termine ultimo per partecipare a questo concorso è fissato alle ore 23:59 2 agosto 2026.

Condizioni di partecipazione

Il vincitore o la vincitrice sarà informato/a personalmente.

La partecipazione al concorso è gratuita e non comporta alcun obbligo di acquisto. Possono partecipare tutte le persone fisiche residenti in Svizzera che abbiano compiuto 18 anni.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i collaboratori del Gruppo Swisscom, di blue Entertainment AG e di Entertainment Programm AG, nonché i rivenditori autorizzati, gli agenti di blue e tutti i partner coinvolti nell'organizzazione del concorso.

blue Entertainment AG si riserva il diritto di escludere i partecipanti dal concorso senza obbligo di motivazione. Con la partecipazione al concorso, i partecipanti acconsentono alla raccolta, alla memorizzazione e al trattamento dei propri dati personali, nonché al loro utilizzo per finalità pubblicitarie e di marketing da parte di blue Entertainment AG e del partner del concorso Dreame.

blue Entertainment AG e Dreame si impegnano a trattare con la massima cura i dati raccolti nell'ambito del concorso e a gestirli nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati.

Non verrà intrattenuta alcuna corrispondenza relativa al concorso. Sono escluse le vie legali. Non è possibile richiedere il pagamento in contanti né la sostituzione dei premi del concorso.