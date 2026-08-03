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Cinque robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L10s Ultra Gen 3 del valore di CHF 429 ciascuno

Il Dreame L10s Ultra Gen 3 è un potente robot aspirapolvere e lavapavimenti con una potenza di aspirazione fino a 25'000 Pa, navigazione intelligente e una stazione multifunzione che svuota automaticamente il contenitore della polvere e pulisce i panni. Grazie alla spazzola laterale estensibile e al panno per il lavaggio, raggiunge anche angoli e bordi, garantendo una pulizia dei pavimenti accurata e quasi completamente automatica.

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Termine di partecipazione

Il termine ultimo per partecipare a questo concorso è fissato alle ore 23:59 del 9 agosto 2026.

Condizioni di partecipazione

Il vincitore o la vincitrice sarà informato/a personalmente.

La partecipazione al concorso è gratuita e non comporta alcun obbligo d'acquisto. Possono partecipare tutte le persone fisiche residenti in Svizzera che abbiano compiuto 18 anni.

Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori del Gruppo Swisscom, di blue Entertainment SA e di Entertainment Programm SA, nonché i rivenditori autorizzati, gli agenti di blue e tutti i partner coinvolti nell'organizzazione del concorso.

blue Entertainment SA si riserva il diritto di escludere partecipanti dal concorso senza obbligo di motivazione. Con la partecipazione, gli utenti acconsentono alla raccolta, alla conservazione e al trattamento dei propri dati personali, nonché al loro utilizzo per finalità pubblicitarie e di marketing da parte di blue Entertainment SA e del partner del concorso, Dreame.

blue Entertainment SA e Dreame si impegnano a trattare con la massima cura i dati raccolti nell'ambito del concorso e a gestirli nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Non sarà intrattenuta alcuna corrispondenza relativa al concorso. Le vie legali sono escluse. Non è possibile richiedere il pagamento in contanti né la sostituzione dei premi.