blue News compie 30 anni e lo festeggiamo insieme a te! Fino all'inizio di ottobre, ogni settimana ti aspetta un nuovo concorso con fantastici prodotti Dreame. In totale mettiamo in palio premi per un valore di oltre CHF 40'000.

Offerta della settimana

Quattro robot tagliaerba Dreame A2 2000 del valore di CHF 1'399 ciascuno

Con il robot tosaerba Dreame A2 2000, la cura del prato diventa un gioco da ragazzi. Grazie alla navigazione 3D intelligente, al rilevamento degli ostacoli basato sull'intelligenza artificiale e al taglio preciso dei bordi, falcia prati fino a 2'000 m² in modo quasi completamente autonomo, senza alcun cavo perimetrale. Il robot tosaerba può essere comodamente controllato tramite app e garantisce un giardino perfettamente curato con il minimo sforzo.

Partecipa ora

Titolo* – Nessuno – Signor Signora Nessuna indicazione Nome* Cognome* Via/Nr.* CAP* Luogo* Indirizzo e-mail* Cellulare* Data di nascita* Inviando il modulo, accetti le condizioni di partecipazione.



Termine di partecipazione

Il termine ultimo per partecipare a questo concorso è fissato alle ore 23:59 del 26 luglio 2026.

Condizioni di partecipazione

Il vincitore o la vincitrice sarà informato/a personalmente.

La partecipazione al concorso è gratuita e non comporta alcun obbligo di acquisto. Possono partecipare tutte le persone fisiche residenti in Svizzera che abbiano compiuto 18 anni.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i collaboratori del Gruppo Swisscom, di blue Entertainment SA e di Entertainment Programm SA, nonché i rivenditori autorizzati, gli agenti di blue e tutti i partner coinvolti nell'organizzazione del concorso.

blue Entertainment SA si riserva il diritto di escludere i partecipanti dal concorso senza obbligo di motivazione. Con la partecipazione al concorso, i partecipanti acconsentono alla raccolta, alla conservazione e al trattamento dei propri dati personali, nonché al loro utilizzo per finalità pubblicitarie e di marketing da parte di blue Entertainment SA e del partner del concorso, Dreame.

blue Entertainment SA e Dreame si impegnano a trattare con la massima cura i dati raccolti nell'ambito del concorso e a gestirli nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati.

Non verrà intrattenuta alcuna corrispondenza relativa al concorso. Sono escluse le vie legali. Non è possibile richiedere il pagamento in contanti né la sostituzione dei premi del concorso.