La lunga durata diventa una promessa: Toyota Svizzera estende quindi la garanzia Relax a 15 anni. Il Managing Director Christian Künstler spiega perché Toyota compie questo passo, come i veicoli d’occasione ne possono trarre vantaggio e cosa succede nel caso si verifichi un guasto mentre si è in viaggio.

Signor Künstler, da poco Toyota offre una garanzia di 15 anni su tutte le autovetture. Quali sono le novità in merito?

Christian Künstler: Toyota offriva già in precedenza una garanzia attivata dal servizio di dieci anni o 185’000 km. La novità riguarda soprattutto l’estensione della durata a 15 anni o 250’000 km per le autovetture.

Perché Toyota ha introdotto questa estensione così importante e perché proprio ora?

Negli ultimi anni abbiamo acquisito un’ampia esperienza con la nostra garanzia di dieci anni attivata dal servizio e, inoltre, i nostri prodotti si sono dimostrati efficaci. L’estensione a 15 anni è stata per noi il passo successivo più logico. In una situazione politica internazionale difficile, riteniamo anche di poter offrire alla nostra clientela un’ampia sicurezza per quanto riguarda la propria mobilità. Inoltre, nell’odierna cultura dello scarto, vogliamo lanciare consapevolmente un segnale a favore della lunga durata.

Parla sempre di «attivata dal servizio». Cosa significa esattamente?

«Attivata dal servizio» significa che la garanzia viene estesa di un anno ogni volta che il cliente Toyota fa eseguire la manutenzione presso un partner ufficiale Toyota. La garanzia Relax di 15 anni si applica a tutte le nostre autovetture e a tutte le propulsioni, come full hybrid, plug-in hybrid, a idrogeno, completamente elettriche, nonché motori diesel e a benzina. Data la complessità, è importante che i veicoli siano sottoposti a manutenzione solo da veri professionisti, in modo da poter mantenere questa promessa così a lungo, per oltre 15 anni.v

E per quanto riguarda i veicoli d’occasione e quelli già immatricolati: chi ne può approfittare, fino a quanto tempo a ritroso e come funziona la trasferibilità in caso di rivendita?

La garanzia attivata dal servizio è valida per tutti i veicoli Toyota costruiti per il mercato europeo, anche con effetto retroattivo. È legata al numero di telaio e rimane quindi integralmente valida anche in caso di rivendita. In questo modo, sia il primo proprietario che quelli successivi possono approfittare di una copertura a lungo termine. Nello specifico, ne può approfittare anche chi oggi guida una Corolla di 12 anni e non ha ancora raggiunto i 250’000 km sul tachimetro.

Garanzia di 15 anni Toyota Relax A partire dal 1° giugno 2026, tutti i clienti di autovetture Toyota beneficeranno dell’estensione di garanzia Relax. Ora, con la garanzia Relax attivata dal servizio, la tua Toyota è assicurata fino a un’età del veicolo di 15 anni o fino a 250’000 chilometri. La promessa include la protezione di una vasta gamma di componenti chiave in ambito meccanico, elettrico ed elettronico, così che tu possa sempre contare sull’affidabilità comprovata della tua Toyota. A ciò si aggiunge che la garanzia Toyota Relax è vincolata al veicolo e rimane valida anche in caso di cambio del proprietario. Riepilogo dei principali vantaggi: - Garanzia di 15 anni Relax: proroga automatica dopo ogni servizio presso il partner Toyota fino al successivo intervallo. - Anche per i veicoli d’occasione: protezione completa per tutti i componenti testati, anche a seguito di periodi in cui non si è eseguito il servizio. - Mobilità garantita: assistenza affidabile in caso di emergenza, per non perdere mai la tua mobilità. Alla garanzia Relax

Se si verifica un guasto mentre si è in viaggio, cosa succede concretamente: chi si può chiamare e quanto tempo ci vuole per ricevere un veicolo sostitutivo?

La garanzia comprende anche Assistance per 15 anni. Il conducente interessato deve solo chiamare la hotline di Assistance, che offrirà aiuto immediatamente e si occuperà di tutto.

Quale base di dati consente a Toyota di spingersi così lontano: che cosa dà la certezza che 15 anni siano sostenibili?

Possiamo basare l’estensione della garanzia su un’ampia base di dati, i quali confermano che da anni Toyota è considerata una delle case automobilistiche più affidabili al mondo: le statistiche in merito ai guasti e l’elevata soddisfazione della clientela parlano chiaramente a favore della qualità dei veicoli. A ciò si aggiunge l’esperienza decennale ottenuta grazie a milioni di veicoli in uso. Questa combinazione dà a Toyota la sicurezza di poter garantire, dal punto di vista economico e qualitativo, una durata fino a 15 anni.

Che portata ha l’impatto ecologico di un’auto che viene utilizzata per 3-5 anni in più? E in che modo Toyota lo comunica seriamente senza ricorrere al greenwashing?

Utilizzare un’auto da tre a cinque anni in più migliora notevolmente il carbon footprint, poiché la produzione ad alta intensità di emissioni si ripartisce su più anni di utilizzo. Toyota lo comunica consapevolmente in modo obiettivo: lunga durata grazie alla qualità e a programmi come la garanzia Relax attivata dal servizio, concentrandosi sui veri effetti legati all’uso anziché su promesse esagerate. L’esperienza della garanzia di dieci anni ha inoltre dimostrato che il valore di rivendita di un veicolo d’occasione Toyota aumenta ulteriormente con l’estensione della garanzia.

Molti e molte clienti pongono domande in merito alla trasparenza dei costi: quanto costa approssimativamente negli anni la garanzia di 15 anni e come lo giustifica Toyota in termini di prezzo?

La garanzia Relax attivata dal servizio non comporta costi aggiuntivi per la clientela. Si attiva automaticamente quando viene eseguita la manutenzione periodica da un partner ufficiale Toyota. I costi corrispondono quindi a quelli del servizio regolare; in cambio, Toyota offre sicurezza a lungo termine e prevedibilità senza oneri aggiuntivi.

In quali casi Toyota dice chiaramente di no: quali forme di utilizzo, conversioni o lacune nella manutenzione portano all’esclusione della garanzia?

I limiti sono ben definiti: l’utilizzo su circuiti di gara, ad esempio, è escluso dalla garanzia. A differenza di alcuni concorrenti, nel caso di Toyota le lacune nella manutenzione non comportano automaticamente l’esclusione: si applica un periodo di attesa di un mese dopo il servizio. La garanzia viene riattivata entro questo periodo. Ciò significa che anche se qualcuno non ha usufruito dell’assistenza da un po’ di tempo, un servizio presso un partner ufficiale Toyota può riattivare la garanzia.

Da anni Toyota è sinonimo di lunga durata. Qual è il vero segreto?

Non si tratta di un singolo fattore, ma di una cultura vissuta in modo coerente. Toyota combina una struttura robusta con materiali collaudati a lungo termine e processi di qualità molto stabili. Le tecnologie vengono introdotte nella produzione in serie solo quando sono hanno completamente affidabili, riducendo così i guasti fin dall’inizio. Con il pensiero Kaizen l’azienda migliora a piccoli passi giorno dopo giorno: tutto il personale contribuisce a ridurre sistematicamente le fonti di errore. E con il concetto Genchi Genbutsu vale il principio di capire i problemi direttamente sul posto e risolverli alla causa. A ciò si aggiunge una stretta collaborazione con fornitori che condividono le stesse esigenze in termini di qualità.

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