Il Consiglio di Stato ticinese ha risposto oggi, tramite lettera, alla richiesta ufficiale ricevuta da parte della Regione Piemonte per i bassi livelli idrici del Lago Maggiore, causati delle condizioni meteorologhe di quest’estate.

Ricordiamo che i vicini italiani hanno fatto sapere che «il caldo e l'assenza di piogge stanno determinando un'emergenza da affrontare con attenzione soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura».

Per questo motivo, ha chiesto al Canton Ticino e anche alla Regione Valle d'Aosta di aumentare la fornitura di acqua che viene immessa in Piemonte per l'uso agricolo.

Nella sua lettera, il Governo esprime il proprio accordo di principio «sulla necessità di operare in maniera congiunta, nell’interesse del territorio».

Per questo motivo, ha già preso contatto con gli operatori idroelettrici attivi sul territorio cantonale, informandoli e sensibilizzandoli in merito alla richiesta della Regione Piemonte.

Riserva d'acqua nei bacini ticinesi al livello più basso degli ultimi 10 anni

L'Esecutivo ha però tenuto a evidenziare che anche la Svizzera è attualmente confrontata con una situazione di allerta per siccità, a causa delle scarse precipitazioni.

Lo dimostra il fatto che l’attuale riserva di acqua contenuta nei bacini idroelettrici ticinesi si situa al limite inferiore dei dati registrati negli ultimi 10 anni.

Questo stato di cose potrebbe rendere difficile un rilascio di quantitativi di acqua rilevanti, anche per ragioni di tutela della riserva idroelettrica invernale.

Margine di manovra ridotto

Il Canton Ticino dispone dunque di un margine di manovra ridotto, «in quanto la maggior parte delle acque sottostà a un regime di concessioni attribuite nel secolo scorso ad operatori privati con sede oltralpe, nei confronti dei quali il Cantone non ha autorità ed ottiene solo a fronte di grande impegno deflussi minimi».

Inoltre, fa sapere ancora il Governo, «vi sono precisi vincoli relativi alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico». In particolare, l’ente cantonale, dotato di autonomia gestionale per parte delle acque, è infatti tenuto per mandato legale a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Garantita la disponibilità a favore di azioni di supporto

Il Consiglio di Stato ha comunque sottolineato l’importanza di approfondire in maniera congiunta la gestione parsimoniosa dell’acqua e l’uso efficiente delle risorse: un tema già seguito dalla Comunità di lavoro della Regio Insubrica.

In questo ambito, il Governo ha anche garantito la disponibilità a favore di azioni di supporto qualora la Regione Piemonte fosse confrontata con una situazione di emergenza idrica relativa all’acqua potabile – «nello spirito di collaborazione transfrontaliera in materia di assistenza reciproca in caso di emergenze di protezione civile (formalizzata anche nel Protocollo d’intesa tra la Prefettura del Verbano Cusio Ossola e il Cantone Ticino)».

In questo senso, il Consiglio di Stato ha dato la propria disponibilità nel mettere a disposizione in tempi rapidi un’unità mobile per il trattamento dell'acqua.