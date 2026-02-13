Poco prima delle 16 di due giorni fa, si legge in una nota, il parapendista si è lanciato dal Crêt du Midi, cima delle Alpi vallesane, a una quota di 2300 metri. Qualche istante più tardi, per ragioni che l'inchiesta dovrà stabilire, ha perso il controllo della sua vela e si è schiantato al suolo.
Dei testimoni hanno subito allertato i soccorsi e l'uomo, seriamente ferito, è stato elitrasportato all'ospedale di Sion, dove è morto per la gravità delle sue lesioni. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto un'indagine per determinare le circostanze esatte della tragedia.
Il malcapitato si era lanciato da un'altitudine di 2300 metri.
Keystone
Un uomo è deceduto in un incidente di parapendio avvenuto domenica scorsa sopra la località vallesana di Vercorin. Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia cantonale, la vittima è un cittadino svizzero di 46 anni.