Moesano e permessi

Moesano e permessi Si vuole casellario

La misura, simile a quella ticinese, nasce dal caso dei presunti mafiosi di Roveredo. Non basterà più l'autodichiarazione introdotta di recente. Il direttore del Dipartimento di polizia retico Peter Peyer ha confermato che il Cantone attende l'esito delle Camere. Si valutano anche controlli più severi per le licenze degli esercizi pubblici, settore a rischio infiltrazione criminale. Il Nazionale ha approvato una mozione UDC per estendere il casellario a tutta la Svizzera con 121 voti contro 71. Il testo sarà discusso agli Stati.