L'impianto idroelettrico di Silvaplana torna a produrre elettricità.
Repower
Dopo un anno di lavori e un investimento di quasi dieci milioni di franchi, la centrale idroelettrica di Silvaplana è tornata in funzione. L'impianto produce energia sufficiente a coprire quasi un terzo del fabbisogno elettrico del comune engadinese.
La centrale idroelettrica di Silvaplana, gestita da Repower, è di nuovo operativa dopo un anno di interventi di ristrutturazione. Per il progetto di ammodernamento sono stati investiti quasi dieci milioni di franchi.
L'impianto, situato sull'Ova da Vallun, genera ogni anno circa cinque milioni di chilowattora di energia elettrica, una quantità che copre quasi un terzo del consumo del Comune di Silvaplana, come comunicato lunedì dalla società energetica.
Nell'ambito dei lavori è stata sostituita la vecchia presa d'acqua, collocata a monte del paese, con una nuova struttura descritta come più moderna e attenta all'ambiente.
Si tratta del terzo importante intervento di rinnovo per la centrale, entrata in funzione originariamente nel 1890.