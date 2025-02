Meg Ryan e Billy Crystal ripropongono l'iconica scena del finto orgasmo di «Harry ti presento Sally»

L'iconica scena di «Harry ti presento Sally» reinterpretata 35 anni dopo da Meg Ryan e Billy Crystal. Screenshot YouTube

In occasione del Super Bowl 2025, Meg Ryan e Billy Crystal tornano al famoso ristorante di «Harry ti presento Sally» per uno spot pubblicitario che celebra il 35° anniversario del film. Il risultato è davvero uno spasso.

Igor Sertori

Meg Ryan e Billy Crystal hanno fatto ritorno al celebre Katz's Deli, oltre 35 anni dopo l'uscita di «Harry ti presento Sally». Questa volta, i due attori sono stati coinvolti in uno spot pubblicitario per Hellmann's, come riportato da Sky TG24, che sarà trasmesso durante il Super Bowl 2025.

Durante la pubblicità, Harry, interpretato da Crystal, esprime incredulità per essere tornato nel ristorante: «Non posso credere che ci abbiano lasciato tornare in questo posto», dice a Sally, interpretata da Ryan.

Lei risponde curiosa: «Perché?», e Harry replica: «Nessuno se lo ricorda».

Questo scambio richiama la famosa scena del film in cui Sally dimostra a Harry che le donne possono fingere un orgasmo. Dopo l'esibizione, seguita con interesse da tutti gli avventori del ristorante, una signora, approcciata dalla cameriera, dice: «Per me quello che ha preso la signorina».

«È la prima volta che ci viene offerta una cosa del genere»

Nella pubblicità, i due attori gustano i loro panini, con la donna che aggiunge un'abbondante dose di maionese, evocando la memorabile performance del film.

L'attore commenta: «Questa è vera», mentre l'attrice Sydney Sweeney si cimenta in un cameo per ripetere la celebre battuta: «Per me quello che ha preso la signorina».

In un'intervista a «People», il 76enne ha spiegato che l'idea dello spot è stata subito accolta con entusiasmo, soprattutto perché coincide con il 35° anniversario del film.

«È la prima volta che ci viene offerta una cosa del genere». Ryan ha aggiunto che l'azienda ha mostrato grande rispetto per il film e la scena originale.

Nessuno aveva mai affrontato il tema

L'attrice di «C'è posta per te» ha anche ricordato le riprese della scena originale, che durarono un'intera giornata e la fecero sentire nervosa. Il regista Rob Reiner le diede molti consigli, facendole ascoltare vari suoni per ispirarsi.

«Ne fece uno, mi prese da parte e disse: "Oh, non avrei dovuto farlo. Ho appena avuto un orgasmo di fronte a mia madre"», ha raccontato lei divertita.

Crystal ha riflettuto sul perché la scena del ristorante sia rimasta così iconica, spiegando che nessuno aveva mai affrontato il tema dei finti orgasmi in quel modo, sorprendendo il pubblico.

