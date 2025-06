Francesca Barra con Roberto Poletti Covermedia

Rete 4 rinnova l'access prime‑time: la conduzione passa alla Calabrese nei weekend e torna la coppia da lunedì a venerdì.



Estate è sinonimo di cambio alla guida.

Dal 23 giugno, «4 di Sera», l'approfondimento in access prime‑time di Rete 4, aggiorna la sua griglia. Francesca Barra e Roberto Poletti, volti consolidati del weekday, manterranno la conduzione dal lunedì al venerdì. Ai weekend, invece, subentra Costanza Calabrese, giornalista del Tg5: «Sarà un'estate di voci nuove e conferme», promette Mediaset.

La novità? La staffetta è studiata nei minimi dettagli: la Barra e Poletti saranno al timone fino al 24 giugno, poi, dal 25 giugno, il passaggio di testimone alla Calabrese per il fine settimana estivo. Nel mese di agosto, lo schema si invertirà: dal 4 al 24 agosto, sarà la Calabrese a condurre anche nei giorni feriali, con Barra e Poletti che torneranno dal 25 agosto fino alla ripresa di Paolo Del Debbio a settembre.

Il meccanismo punta a mantenere freschezza e varietà, pur salvaguardando il tone and manner consolidato del programma. La Calabrese, volto notissimo del Tg5, dichiara di essere «entusiasta di affrontare questa nuova sfida estiva», mentre Barra e Poletti proseguono nel ruolo consolidato di «cerniera» tra attualità, politica e cronaca.

In parallelo, Rete 4 rafforza la sua offerta informativa: su Canale 5 riparte «Morning News» da lunedì 30 giugno, con Dario Maltese e Carolina Sardelli di TgCom 24. In prima serata, restano confermati gli altri appuntamenti politici come «Quarta Repubblica», «È sempre Cartabianca», «Quarto Grado» e, da mercoledì 25 giugno, «Zona Bianca» con Giuseppe Brindisi.