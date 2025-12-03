Racconta la parabola giudiziaria50 Cent sfida Diddy con la docuserie Netflix che scuote l'hip-hop
Covermedia
3.12.2025 - 11:00
Curtis Jackson racconta la parabola giudiziaria di Sean «Diddy» Combs, mentre la regista Alexandria Stapleton ricostruisce la genesi del progetto nato dopo le accuse di Cassie Ventura.
50 Cent alza il tiro e porta su Netflix una docuserie destinata a far discutere: un affondo diretto su Sean «Diddy» Combs, oggi al centro di uno dei casi più esplosivi dell'hip-hop contemporaneo.
Il rapper, produttore esecutivo della serie, ricostruisce la caduta dell'ex icona musicale, attualmente in carcere con una condanna a quattro anni per due capi d'imputazione legati al trasporto a scopo di prostituzione.
La serie in quattro parti, «Sean Combs: The Reckoning», diretta da Alexandria Stapleton, è uscita martedì. In una nuova intervista a «GQ», 50 Cent – nome reale Curtis Jackson – spiega perché ha scelto di esporsi proprio mentre l'inchiesta su Combs era ancora in pieno svolgimento.
«A dire la verità, è per la cultura stessa», afferma Jackson. «Se nessuno dice niente, allora passa l'idea che tutto l'hip-hop sia d'accordo con ciò che sta succedendo... Quindi tocca a me». E aggiunge: «Senza che io dica di volerlo fare, non ci sarebbe nessuno».
La regista Alexandria Stapleton racconta di aver cominciato «immediatamente» a lavorare al progetto dopo la denuncia presentata da Cassie Ventura nel novembre 2023, in cui accusava Combs di stupro, violenze ripetute, tratta sessuale e coercizione.
La causa, chiusa il giorno successivo, ha portato Ventura a un risarcimento di circa 18,5 milioni di euro. «50 stava già preparando qualcosa», spiega Stapleton. «Cercavo di capire se fosse possibile ottenere un'intervista con lei, ma tutto è successo troppo rapidamente. Sono state 24 ore folli».
Poco dopo, Jackson e Stapleton hanno iniziato a delineare la docuserie. «Per entrambi era chiaro che... non è tutto bianco o nero», afferma la regista. «Volevamo preservare la nostra cultura, raccontando il percorso di quest'uomo ma dando voce a chi è stato messo a tacere».
Le dichiarazioni arrivano dopo che Combs ha bollato la docuserie come «un attacco vergognoso» orchestrato da «un avversario di lunga data con una vendetta personale».
Combs, che continua a proclamare la propria innocenza, è stato giudicato colpevole del reato di trasporto a scopo di prostituzione, ma assolto dalle accuse più gravi – associazione a delinquere e tratta sessuale – lo scorso luglio.