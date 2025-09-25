Elena Sofia Ricci IMAGO/ABACAPRESS

Elena Sofia Ricci, a 63 anni, sorprende tutti con la sua forma fisica impeccabile. L'attrice condivide foto in bikini e rivela che il ballo è il suo segreto per mantenersi in forma.

I complimenti non hanno tardato ad arrivare: «Sei come er vino... porca misera», «Quanto sei bella».

A 63 anni il segreto per tenersi in forma dell'attrice italiana è il ballo.

La passione per la danza potrebbe portarla nuovamente a partecipare a «Ballando con le Stelle», dopo aver già affascinato il pubblico nel 2024. Mostra di più

Elena Sofia Ricci continua a stupire con la sua bellezza senza tempo.

A 63 anni ha condiviso alcune foto in bikini che hanno rapidamente conquistato i social media, attirando una pioggia di mi piace e commenti entusiasti da parte dei suoi follower, inclusi molti volti noti.

Stesa su un lettino al mare, l'attrice italiana appare radiosa e rilassata, sfoggiando un fisico tonico e giovanile. Le sue gambe slanciate, il ventre piatto e la pelle elastica sono stati oggetto di ammirazione da parte di molti, che si sono chiesti quale sia il suo segreto per mantenere una tale forma fisica.

Tra i tanti commenti, spiccano quelli di alcune colleghe del mondo dello spettacolo. Diana Del Bufalo ha scherzato dicendo: «Sei come er vino… porca miseria», mentre Caterina Balivo ha semplicemente esclamato: «Wow».

Anche Alba Parietti e Rita Dalla Chiesa hanno espresso il loro apprezzamento, con quest'ultima che ha scritto: «Brava Elena, quanto sei bella!».

Molti si sono chiesti quale sia la formula magica di Elena per rimanere così in forma. L'attrice, come rivelato da «Gossip», ha rivelato che il suo segreto è il ballo.

«Na fatica per stare così! Però no! Ballo!», ha confessato, sottolineando che preferisce divertirsi ballando piuttosto che passare ore in palestra.

Questa passione per la danza potrebbe portarla nuovamente a partecipare a «Ballando con le Stelle», dove nel 2024 ha già incantato il pubblico come «ballerina per una notte» con una performance memorabile.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.