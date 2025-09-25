  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Qual'è il segreto? A 63 anni Elena Sofia Ricci incanta in bikini: «Sei come er vino»

ai-scrape

25.9.2025 - 08:16

Elena Sofia Ricci 
Elena Sofia Ricci 
IMAGO/ABACAPRESS

Elena Sofia Ricci, a 63 anni, sorprende tutti con la sua forma fisica impeccabile. L'attrice condivide foto in bikini e rivela che il ballo è il suo segreto per mantenersi in forma.

Igor Sertori

25.09.2025, 08:16

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Elena Sofia Ricci ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto che la ritraggono in bikini.
  • I complimenti non hanno tardato ad arrivare: «Sei come er vino... porca misera», «Quanto sei bella».
  • A 63 anni il segreto per tenersi in forma dell'attrice italiana è il ballo.
  • La passione per la danza potrebbe portarla nuovamente a partecipare a «Ballando con le Stelle», dopo aver già affascinato il pubblico nel 2024.
Mostra di più

Elena Sofia Ricci continua a stupire con la sua bellezza senza tempo.

A 63 anni ha condiviso alcune foto in bikini che hanno rapidamente conquistato i social media, attirando una pioggia di mi piace e commenti entusiasti da parte dei suoi follower, inclusi molti volti noti.

Stesa su un lettino al mare, l'attrice italiana appare radiosa e rilassata, sfoggiando un fisico tonico e giovanile. Le sue gambe slanciate, il ventre piatto e la pelle elastica sono stati oggetto di ammirazione da parte di molti, che si sono chiesti quale sia il suo segreto per mantenere una tale forma fisica.

Tra i tanti commenti, spiccano quelli di alcune colleghe del mondo dello spettacolo. Diana Del Bufalo ha scherzato dicendo: «Sei come er vino… porca miseria», mentre Caterina Balivo ha semplicemente esclamato: «Wow».

Anche Alba Parietti e Rita Dalla Chiesa hanno espresso il loro apprezzamento, con quest'ultima che ha scritto: «Brava Elena, quanto sei bella!».

Molti si sono chiesti quale sia la formula magica di Elena per rimanere così in forma. L'attrice, come rivelato da «Gossip», ha rivelato che il suo segreto è il ballo.

«Na fatica per stare così! Però no! Ballo!», ha confessato, sottolineando che preferisce divertirsi ballando piuttosto che passare ore in palestra.

Questa passione per la danza potrebbe portarla nuovamente a partecipare a «Ballando con le Stelle», dove nel 2024 ha già incantato il pubblico come «ballerina per una notte» con una performance memorabile.

Serie cult. «I Cesaroni», il ritorno non piace a tutti: Ricci e Olivieri rispondono ad Amendola

Serie cult«I Cesaroni», il ritorno non piace a tutti: Ricci e Olivieri rispondono ad Amendola

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

I più letti

Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
La compagna di Jimmy Ghione respinge le critiche sulla loro storia: «È il Brad Pitt italiano»
Modifica alla legge sull'AVS: «Gli anziani hanno goduto di privilegi per anni, ora si lamentano»
La principessa Mette-Marit si prende una lunga pausa dai doveri reali, ecco perché

Altre notizie

Patrimonio milionario. L'accusa shock della figlia di Vittorio Sgarbi: «È incapace di gestire i propri interessi»

Patrimonio milionarioL'accusa shock della figlia di Vittorio Sgarbi: «È incapace di gestire i propri interessi»

«Sono un grande». Tiziano Ferro annuncia l'uscita del suo nuovo album

«Sono un grande»Tiziano Ferro annuncia l'uscita del suo nuovo album

Anche i duri piangono. Ecco qual è stato il più gran dolore nella vita di Dwayne Johnson

Anche i duri piangonoEcco qual è stato il più gran dolore nella vita di Dwayne Johnson

«Quando sarò morto». Ecco come un agente voleva ribattezzare Leonardo DiCaprio

«Quando sarò morto»Ecco come un agente voleva ribattezzare Leonardo DiCaprio

Dopo lo scontro su Gaza. Iacchetti torna in studio a «È sempre Cartabianca»: «Non sono un violento»

Dopo lo scontro su GazaIacchetti torna in studio a «È sempre Cartabianca»: «Non sono un violento»