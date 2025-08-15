  1. Clienti privati
Royal Family A 75 anni la principessa Anna è l'anti-trendsetter per eccellenza

Marjorie Kublun

15.8.2025

La principessa Anna: l'anti-trendsetter per eccellenza
La principessa Anna: l'anti-trendsetter per eccellenza. Banchetto ufficiale al Castello di Windsor l'8 luglio 2025: la principessa Anna e suo marito Tim Lawrence. In occasione del 75° compleanno dell'unica figlia di Elisabetta II, il palazzo ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram una foto della principessa in questa veste.

Banchetto ufficiale al Castello di Windsor l'8 luglio 2025: la principessa Anna e suo marito Tim Lawrence. In occasione del 75° compleanno dell'unica figlia di Elisabetta II, il palazzo ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram una foto della principessa in questa veste.

Immagine: KEYSTONE

La principessa Anna: l'anti-trendsetter per eccellenza. Dicembre 1997, rosa confetto, taglio semplice... ma la cosa più importante rimane la stessa: il volume dei capelli continua a regnare sovrano.

Dicembre 1997, rosa confetto, taglio semplice... ma la cosa più importante rimane la stessa: il volume dei capelli continua a regnare sovrano.

Immagine: AP

La principessa Anna: l'anti-trendsetter per eccellenza. Il matrimonio di Eugenie nell'ottobre 2018, verde abete, un fascinator minacciato dal vento... e lo shock finale: un ginocchio reale rivelato.

Il matrimonio di Eugenie nell'ottobre 2018, verde abete, un fascinator minacciato dal vento... e lo shock finale: un ginocchio reale rivelato.

Immagine: KEYSTONE

La principessa Anna: l'anti-trendsetter per eccellenza. A cavallo con la regina: Sua Maestà con un foulard chic, ed ecco Anne in modalità Jane Austen, pronta per la caccia... o per un TikTok?

A cavallo con la regina: Sua Maestà con un foulard chic, ed ecco Anne in modalità Jane Austen, pronta per la caccia... o per un TikTok?

Immagine: KEYSTONE

La principessa Anna: l'anti-trendsetter per eccellenza. Marzo 2004: il motivo tartan, che originalità per una principessa britannica.

Marzo 2004: il motivo tartan, che originalità per una principessa britannica.

Immagine: KEYSTONE

La principessa Anna: l'anti-trendsetter per eccellenza. Royal Ascot nel giugno 2014: minimalismo nell'abito, massimalismo nel cappello, un equilibrio regale!

Royal Ascot nel giugno 2014: minimalismo nell'abito, massimalismo nel cappello, un equilibrio regale!

Immagine: KEYSTONE

La principessa Anna: l'anti-trendsetter per eccellenza. Almeno sotto questo cappello c'è spazio per la sua voluminosa acconciatura.

Almeno sotto questo cappello c'è spazio per la sua voluminosa acconciatura.

Immagine: KEYSTONE

La principessa Anna: l'anti-trendsetter per eccellenza. Aprile 2011: l'abito più stravagante della sua carriera... Doveva essere un matrimonio, quello di William e Kate, ovviamente!

Aprile 2011: l'abito più stravagante della sua carriera... Doveva essere un matrimonio, quello di William e Kate, ovviamente!

Immagine: Keystone

La principessa Anna: l'anti-trendsetter per eccellenza. BAFTA TV Awards 1999: un outfit minimalista, ma almeno con le paillettes!

BAFTA TV Awards 1999: un outfit minimalista, ma almeno con le paillettes!

Immagine: IMAGO/Avalon.red

La principessa Anna: l'anti-trendsetter per eccellenza. Febbraio 2002: occhiali da sole sul cappello, sta per creare una tendenza?

Febbraio 2002: occhiali da sole sul cappello, sta per creare una tendenza?

Immagine: KEYSTONE

La principessa Anna: l'anti-trendsetter per eccellenza. 2016: «Sto confondendo il Mardi Gras con il Commonwealth», anche se è il Giorno del Ringraziamento. Le piume di tacchino sulla testa? Oh no, appartengono alla tavola di Natale in Inghilterra.

2016: «Sto confondendo il Mardi Gras con il Commonwealth», anche se è il Giorno del Ringraziamento. Le piume di tacchino sulla testa? Oh no, appartengono alla tavola di Natale in Inghilterra.

Immagine: Keystone

La principessa Anna: l'anti-trendsetter per eccellenza
Il 15 agosto la principessa Anna compie 75 anni. blue News ha colto l'occasione per dare un'occhiata ai suoi outfit, per così dire pratici, e di decifrare il suo stile.

Marjorie Kublun

15.08.2025, 15:56

15.08.2025, 20:53

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il 15 agosto 2025 la principessa Anna compie 75 anni.
  • Il suo guardaroba è composto da innumerevoli abiti in tweed, silhouette immutate, acconciature pragmatiche e look ripetitivi.
  • Se non è mai stata al top delle tendenze, blue News ti spiega perché è stata comunque una pioniera.
  • E se il suo dichiarato disinteresse per la moda fosse in realtà una strategia?
Mostra di più

Quando si parla di stile, la principessa Anna non è la prima a venire in mente, tutt'altro. Antiquato, banale, poco glamour... Il suo look non fa certo sognare.

Mancanza di gusto o disinteresse per la moda? E se, in realtà, ci fosse una vera e propria strategia dietro lo stile dell'unica figlia della defunta regina Elisabetta II? Ecco come.

Per il suo 75° compleanno, la sorella di re Carlo ha sostituito la sua voluminosa acconciatura con uno chignon, probabilmente la sua più audace mossa di moda dall'arrivo della televisione a colori.

In un contesto più serio, questo sottile cambiamento, che non è certo un cambiamento importante, illustra perfettamente lo stile senza tempo di Anna... ma non è tutto.

Uno stile molto british... ma mai trendy

Impassibile, l'ex cavallerizza ne ha passate di tutti i colori – il suo divorzio, quello più recente del figlio Peter Phillips, i drammi e gli scandali familiari, tra cui quello recente che ha coinvolto il fratello Andrea, e gli sconvolgimenti globali – senza mai vacillare. Mantenere la calma e andare avanti potrebbe essere il suo motto.

Pur non essendo ovviamente una fashion addicted, il suo aspetto è comunque importante per lei. Predilige un look classico e curato, sempre elegante, molto british... ma mai trendy o fantasioso.

Nemmeno quando era più giovane: negli anni '90, quando Lady D stava emergendo come icona di stile e usava il suo guardaroba come arma di comunicazione.

L'ex cognata utilizzava già la wardrobe diplomacy per rendere omaggio a un Paese o a una causa, senza dimenticare gli outfit iconici legati alla sua vita privata, come il famoso revenge dress, indossato il giorno in cui l'allora principe Carlo aveva trasmesso la sua intervista a Camilla.

«Sono qui per fare il mio lavoro»

Se la wardrobe diplomacy ha ormai conquistato diverse membri della corona – dalla principessa Kate a Meghan, senza dimenticare Letizia di Spagna, la regina Máxima e Rania di Giordania – la principessa Anna ha un messaggio diverso: «Sono qui per fare il mio lavoro», non per «farvi leggere tra le righe».

Quindi addio stile e tendenze! Per motivi di discrezione, la moda rimane per lei un semplice strumento per vestirsi, niente di più. Un approccio che l'ha portata a essere talvolta additata come l'anti-trendsetter.

La sua professionalità si riflette in un guardaroba composto da innumerevoli abiti in tweed, silhouette immutate, acconciature pragmatiche e look ripetitivi.

Ma se Anna non è mai stata all'avanguardia nelle tendenze, è stata una pioniera: riciclava i suoi outfit già molto prima che la principessa del Galles venisse elogiata per questa pratica e per il suo modo di attualizzare capi già indossati.

Fedele al suo stile anche nel giorno del suo compleanno

E anche nel giorno del suo compleanno, nella foto ufficiale pubblicata sulla pagina Instagram della casa reale non sono ammessi pezzi «divertenti».

Al contrario: Anna, vestita con un lungo abito bianco ricamato, che potrebbe quasi passare per un abito da sposa, non ha esitato ad aggiungere un bolero, un capo d'abbigliamento tutt'altro che di tendenza, rafforzando così la sua immagine di anti-trendsetter.

Il bello: uno chignon basso e impeccabilmente tirato indietro e un tocco di rossetto, fedele al suo stile immutabile.

Nella galleria di immagini di blue News (in cima all'articolo) puoi scoprire alcuni dei look della principessa Anna.

La moda africana colora Zurigo

La moda africana colora Zurigo

18.06.2025

