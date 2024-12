L'attrice britannica Tilda Swinton riceverà l'Orso d'oro alla carriera alla prossima Berlinale. Keystone

Il Festival del cinema di Berlino assegnerà all'attrice britannica Tilda Swinton l'Orso d'oro alla carriera in occasione della sua 75esima edizione a febbraio.

Keystone-SDA SDA

La Berlinale, il primo grande evento cinematografico dell'anno in Europa, rende omaggio alla «straordinaria portata del lavoro» della star 64enne.

Il festival si svolgerà nella capitale tedesca dal 13 al 23 febbraio e si aprirà con il nuovo film del regista tedesco Tom Tykwer.

Tilda Swinton ha visto la sua carriera decollare in tarda età, vincendo l'Oscar 2008 come migliore attrice non protagonista per il suo personaggio di gelida imprenditrice in Michael Clayton dell'americano Tony Gilroy con George Clooney.