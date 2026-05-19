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Ecco di cosa si tratta A Cannes la corsa alla Palma d'Oro è oscurata da un'enorme polemica

SDA

19.5.2026 - 19:40

Il CEO del Canal+ Group Maxime Saada (foto d'archivio).
Il CEO del Canal+ Group Maxime Saada (foto d'archivio).
IMAGO/Starface

La decisione shock del direttore della rete televisiva Canal+, Maxime Saada, di boicottare i firmatari di una lettera pubblica di protesta contro Vincent Bolloré, principale azionista del canale, ha scosso il Festival di Cannes. Lo spettro di una «lista nera» sta causando imbarazzo e preoccupazione in un'industria che è stata indebolita economicamente.

Keystone-SDA

19.05.2026, 19:40

Domenica l'appello di Maxime Saada affinché il gruppo Canal+ «smetta di lavorare» con questi 600 professionisti del cinema, tra cui Juliette Binoche, Jean-Pascal Zadi e Swann Arlaud, ha oscurato la corsa alla Palma d'Oro e ha sollevato dubbi sulla sua attuazione pratica.

Nel corso della giornata, il collettivo Zapper Bolloré ha addirittura raccolto 651 firme aggiuntive, portando il numero totale di firmatari a oltre 1'200, tra cui il regista Robin Campillo («120 battiti al minuti»).

Lunedì sulla Croisette gli addetti ai lavori hanno espresso la preoccupazione che centinaia di attori, registi, professionisti e tecnici possano essere emarginati per aver denunciato «la crescente presa dell'estrema destra» nella settima arte attraverso l'intermediazione di Vincent Bolloré, il principale azionista del gruppo Canal+, e il più grande finanziatore del cinema francese.

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«Siamo di fronte a un'enorme confusione»

L'attrice Adèle Exarchopoulos, il cui film «Garance» è in corsa per la Palma d'Oro, ha dichiarato all'AFP: «Non si può temere di perdere il lavoro solo perché si esprime una preoccupazione collettiva».

«Siamo di fronte a un'enorme confusione», ha dichiarato in conferenza stampa Alain Attal, uno dei produttori del film. «Questa reazione impulsiva sta creando una sorta di lista nera, e allo stesso tempo siamo incazzati perché abbiamo una grande azienda (Canal+) che sostiene la diversità».

Ogni anno il gruppo stanzia circa 170 milioni di euro per il cinema francese, finanziando sia le grandi produzioni che i film d'autore.

«Canal+ sostiene tutti i cinema e tutte le forme di diversità», ha ribadito domenica Saada, sottolineando che film di sinistra come «La storia di Souleymane» hanno beneficiato di questi finanziamenti.

Ma è stato il suo invito a non lavorare più con i firmatari della lettera pubblica contro Bolloré, pubblicato alla vigilia del Festival di Cannes, ad attirare l'attenzione e a mettere i brividi all'industria.

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«Lista nera» e «minacce»

«Capisco l'origine di questa lettera: è nata dalla paura e dall'ansia, ed è chiaro che quando si sente parlare di ‹lista nera› e ‹minacce› in sottofondo, non si fa altro che alimentare l'ansia», ha dichiarato Jeanne Herry, regista di «Garance».

L'articolo, che sperava di capitalizzare il contraccolpo contro Bolloré nell'industria editoriale, è stato tutt'altro che un successo nel settore, dove alcuni hanno faticato a individuare un cambiamento ideologico nelle scelte di Canal+.

Hugo Sélignac, responsabile di Chi-Fou-Mi productions, ha dichiarato: «Possiamo vedere fino a che punto siamo sostenuti (da Canal+, ndr) su progetti diversi e complessi, e fino a che punto vogliono un cinema diverso e multiplo», affermando di comprendere che le équipe di Canal possano essersi «offese» per la petizione, ma respingendo ogni insinuazione che i firmatari siano stati messi da parte.

«Naturalmente lavoreremo ancora con loro», ha aggiunto.

In mattinata anche Gaëtan Bruel, presidente del Centre National du Cinéma (CNC), si è detto «dispiaciuto» della reazione di Saada, pur prendendo le distanze dalla lettera.

La risposta di Saada «solleva interrogativi sulla libertà di espressione. Perché il diritto di critica fa parte di questo principio fondamentale», ha spiegato su «France Inter», sottolineando che finora Canal+ aveva sostenuto «tutti i registi».

A un anno dalle elezioni presidenziali e con il CNC sotto il fuoco dell'estrema destra, la polemica è rimbalzata sul fronte politico.

Tra indignazione e sostegno

A sinistra diverse figure di spicco si sono indignate per le dichiarazioni di del CEO. «L'estrema destra non ha mai amato la libertà, la creazione o il servizio pubblico», ha denunciato il primo segretario del Partito socialista, Olivier Faure.

Jean-Luc Mélenchon ha scritto su X: «Permettere a un miliardario di controllare tutta la produzione culturale francese è un suicidio». E ha aggiunto: «Dobbiamo non solo sostenere gli artisti che si oppongono a lui, ma anche preparare lo smantellamento di questi monopoli».

Altre voci si sono levate in difesa della posizione di Saada. «Non ho mai sentito accusare Canal+ di non garantire la diversità dei film che coproduce», ha dichiarato il deputato di Renaissance Sylvain Maillard, esortando i firmatari della petizione a «dedicarsi alla loro arte, il cinema, piuttosto che alla politica».

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