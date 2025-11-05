  1. Clienti privati
Cinema Il Golden Globe alla carriera andrà ad Helen Mirren

SDA

5.11.2025 - 15:02

Helen Mirren - che ha già vinto tre Golden Globes - ih gennaio riceverà quello alla carriera. (foto d'archivio)

Keystone

Andrà a Helen Mirren il Golden Globe alla carriera 2026. L'attrice britannica riceverà il prestigioso Cecil B. DeMille Award durante il nuovo speciale in prima serata Golden Eve, in onda l'8 gennaio, tre giorni prima della cerimonia di consegna dei Golden Globes.

Keystone-SDA

05.11.2025, 15:02

05.11.2025, 15:12

Helen Mirren «è una forza della natura, e la sua carriera è semplicemente straordinaria», ha dichiarato Helen Hoehne, la presidente dei Golden Globes: «Le sue interpretazioni trascendenti e la sua dedizione all'arte continuano a ispirare generazioni di artisti e di pubblico».

Lo speciale dedicato all'attrice – tre volte vincitrice di Golden Globes e premiata anche con Oscar, Emmy e Tony – sarà trasmesso su CBS e in streaming su Paramount+.

Helen Mirren è l'ultima di una lunga serie di leggende del cinema a ricevere il DeMille Award, che dal 1952 celebra i traguardi di vita e carriera delle figure più iconiche di Hollywood. La carriera dell'attrice si estende per oltre sei decenni tra cinema, televisione e teatro.

Mirren, una delle poche interpreti ad aver conquistato la cosiddetta Triple Crown of Acting – ossia l'Oscar, l'Emmy e il Tony – ha vinto Golden Globes per il suo ruolo nel film di Stephen Frears «The Queen», in cui interpreta la regina Elisabetta II, e per le sue interpretazioni televisive in «Elizabeth I» e «Losing Chase». Nel 2003 è stata insignita del titolo di Dame of the British Empire per i suoi contributi alle arti.

La consegna del premio sarà il momento centrale di Golden Eve, che renderà omaggio anche al vincitore del Carol Burnett Award (ancora da annunciare) e darà ufficialmente il via ai festeggiamenti per l'83esima edizione dei Golden Globe Awards.

