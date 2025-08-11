  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Film Festival A Locarno l'impotenza dei bambini in un corto di Salvatore Mereu

SDA

11.8.2025 - 18:31

Salvatore Mereu.
Salvatore Mereu.
©DARIO CARUSO

C'è un'impotenza che avvolge certi ricordi di quando si è bambini. Una sensazione che si ritrova solo in alcuni incubi da adulti. L'umiliazione dell'essere piccolo, fermo, muto, inutile a sé. Quando si guarda «Su cane est su miu», opera di Salvatore Mereu presentata lunedì al Locarno Film Festival in gara tra i Corti d'autore, ci si sente così.

Keystone-SDA

11.08.2025, 18:31

Gli inglesi hanno un modo per definire questa cosa, quando si tratta dell'imbarazzo legato alle azioni altrui. Dicono «second-hand embarrassment». È come se l'emozione diventasse di «seconda mano», tanto ci si immedesima.

Così, seguendo per 25 minuti la storia di un ragazzino preso di mira da un amico più grande che gli toglie il cane per vendetta, si soffre. «Il cane è il mio», ripete all'infinito in sardo, unica lingua utilizzata dai personaggi. Ma non basta.

La trama

La storia, tratta liberamente da un racconto di Salvatore Cambosu pubblicato nel 1946 sulla rivista «Il politecnico» di Elio Vittorini, si svolge nell'entroterra sardo negli anni '70. A Jacopo vengono affidate delle tortore, che a sua volta lui decide di affidare a Giaime.

Il cane di quest'ultimo, Miggia, si infila però nel sottotetto e rovescia la gabbia dove si degli uccelli. Il bambino, che è il più piccolo, si ritrova così a dover dire a Tommaso, che le ha catturate, che le tortore sono volate via. Ad essere punito non sarà però Giaime: nemmeno un pastore incontrato per caso potrà fermare la violenza che Tommaso ha deciso di mettere in atto.

«Un racconto di formazione»

«Quando uno sceglie un racconto, all'inizio non sa perché lo fa – sostiene Mereu – ma poi realizza che è perché dice qualcosa del suo vissuto». Non che lui abbia mai assistito a scene cruente come quelle della storia. «Da bambini tutto diventa un'avventura – chiarisce – mi piaceva l'idea che non sempre il mondo dell'infanzia è incantato e privo di crepe, anche se spesso lo si racconta così».

Definisce la narrazione persino «profetica, perché episodi di questo tipo si ripetono e denunciano un certo crollo della sensibilità» nei giovani. Alla fine «è pure un racconto di formazione. Anche perché io credo che alla fine Tommaso abbia un po' di consapevolezza del misfatto», continua.

Più in generale, «sono sempre molto interessato all'infanzia. Questo è un po' un lavoro preparatorio a un altro mio progetto che sto realizzando, ossia un film tratto da «Alberi erranti e naufraghi» di Alberto Capitta».

Nessun attore nel cast

I protagonisti – interpretati da Giaime Mulas, Jacopo Devigus, Tommaso Devigus, Magda Devigus e il cane Miggia – sono tutti non attori. «Li ho cercati attentamente nelle scuole in alcune comunità in cui la dimensione della strada resiste – rivela il regista – volevo dei ragazzi che per natura assomigliassero ai personaggi del film».

Una scommessa. «Avevo timore Giaime non riuscisse a piangere quando doveva – conclude -. Ma lui ha delle doti eccezionali».

I più letti

La principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita
Ecco quando si vedranno al meglio le stelle cadenti di San Lorenzo
Alena Seredova ha perso 16 chili: «L'ho fatto per la salute»
Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
Uomo trovato mummificato in casa, il fratello non l'ha mai detto. Perché?

Locarno Film Festival

Riceve Vision Award. Milena Canonero al Locarno Film Festival: «Il cinema è collaborazione»

Riceve Vision AwardMilena Canonero al Locarno Film Festival: «Il cinema è collaborazione»

Bilancio parziale. Locarno Film Festival: lieve crescita degli spettatori

Bilancio parzialeLocarno Film Festival: lieve crescita degli spettatori

Film Festival. Jackie Chan a Locarno: «Ho 71 anni ma posso ancora combattere»

Film FestivalJackie Chan a Locarno: «Ho 71 anni ma posso ancora combattere»

Ha ricevuto il Leopard Club Award. Emma Thompson a blue News: «Contentissima di essere a Locarno, ma sono un po' nervosa»

Ha ricevuto il Leopard Club AwardEmma Thompson a blue News: «Contentissima di essere a Locarno, ma sono un po' nervosa»

La star del nuoto come ospite. Noè Ponti al Locarno Film Festival: «Ecco chi è il mio regista preferito»

La star del nuoto come ospiteNoè Ponti al Locarno Film Festival: «Ecco chi è il mio regista preferito»

Altre notizie

Film Festival. Il «Premio Locarno Città della Pace» va al iraniano regista Mohammad Rasoulof

Film FestivalIl «Premio Locarno Città della Pace» va al iraniano regista Mohammad Rasoulof

TV. Dal palco comico alla fiction: Mino Abbacuccio diventa un eroe in «Fragili 2»

TVDal palco comico alla fiction: Mino Abbacuccio diventa un eroe in «Fragili 2»

Ascoltare il proprio corpo. Alena Seredova ha perso 16 chili: «L'ho fatto per la salute»

Ascoltare il proprio corpoAlena Seredova ha perso 16 chili: «L'ho fatto per la salute»