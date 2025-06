Il 15 giugno a New York George Gountas è stato dichiarato il il miglior sosia dell'attore Pedro Pascal. IMAGO/ZUMA Press Wire

È soprannominato il daddy del web e di recente ha infiammato i social media per il suo look a Cannes: se ancora non si capiva, si tratta di Pedro Pascal. La popolarità dell'attore è così smisurata che un ristorante ha New York ha organizzato un concorso per trovare il suo miglior sosia. E ce l'ha fatta.

Hai fretta? blue News riassume per te Negli ultimi anni Pedro Pascal ha acquisito un'enorme popolarità anche grazie a serie TV di successo come, la più recente, «The Last of Us».

L'attore è pero anche molto amato dal pubblico per il suo iconico stile e il suo savoir-faire. Giova ricordare la sua apparizione sul red carpet di Cannes con un top nero smanicato.

L'ammirazione nei suoi confronti è tale che un ristorante di New York ha organizzato un evento per trovare il miglior sosia dell'attore di origini cilene. E ce l'ha fatta. Ecco chi è l'eletto. Mostra di più

C'è chi lo ricorda per «Narcos», chi per «Il trono di spade», altri per «The Mandalorian» e altri ancora per «The Last of Us», ma una cosa è certa: tutte e (quasi) tutti conoscono Pedro Pascal.

L'attore ha di recente infiammato le sue (e i suoi) fan quando è apparso sul red carpet del Festival di Cannes, per la promozione del film «Eddington», indossando una maglia senza maniche, che lasciava scoperte le sue braccia.

Pedro Pascal al 78esimo Festival del cinema di Cannes (foto d'archivio). KEYSTONE

Non è la prima e probabilmente non sarà l'ultima volta che il web si scatenerà per lui: oltre che al suo aspetto, il pubblico lo ama per la sua personalità genuina e modesta, che mostra spesso durante le interviste.

La sua straordinaria popolarità è confermata da un recente evento che si è tenuto nel Lower East Side di New York: un ristorante ha organizzato un concorso per trovare il miglior sosia dell'attore.

E il miglior sosia è...

Come riporta «Sky TG24», il contest, che ha visto la partecipazione di oltre trenta concorrenti, è stato una risposta ironica a un commento di Pascal del 2023, in cui lamentava la mancanza di buon cibo messicano nella Grande Mela.

Il concorso si è tenuto il 15 giugno, in coincidenza con la Festa del Papà di tradizione anglosassone.

I partecipanti hanno sfoggiato look ispirati agli iconici outfit dell'attore, tra cui il top nero smanicato simile a quello indossato a Cannes.

George Gountas, un residente di Brooklyn, è stato incoronato il vincitore. Il sosia ha ricevuto un premio simbolico di 50 dollari e una fornitura di burrito per un anno.

Gountas, che lavora come tecnico delle luci per il «The Daily Show», è stato iscritto al concorso dalla moglie, che ha sempre notato la sua somiglianza con Pascal.

Nonostante la sua riluttanza iniziale, ha trionfato grazie alla sua somiglianza con l'attore cileno.

«Volevamo essere un raggio di sole in mezzo a tutto questo»

Wim Shih, co-proprietario del ristorante che ha organizzato il concorso, ha dichiarato al «New York Post» che l'obiettivo era portare un po' di allegria in tempi difficili.

«C’è così tanta tristezza nel mondo in questo momento, volevamo essere un raggio di sole in mezzo a tutto questo», ha affermato.

Pascal continua a essere una figura influente nel mondo dello spettacolo, con diversi progetti cinematografici in arrivo, tra cui «I Fantastici 4 – Gli Inizi», «Eddington» di Ari Aster e «Materialists» di Celine Song.

E noi siamo sicuri che i suoi look e il suo fascino continueranno ad essere molto amati tra i suoi ammiratori e le sue ammiratrici.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.