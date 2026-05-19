Alberto Tomba. Imago

Alberto Tomba si confessa in un'intervista parlando della vita in collina, dell'amico Alex Zanardi e dell'eventualità di sposarsi a 60 anni.

Hai fretta? blue News riassume per te Alberto Tomba si è raccontato in una lunga intervista a «La Gazzetta dello Sport».

Tra i temi toccati, c'è stato il ricordo di Alex Zanardi: «Quello che ha dimostrato è stato unico: la forza, la passione, la volontà».

L'ex sciatore alpino ha inoltre affermato che non esclude di sposarsi anche ora che sta per compiere 60 anni: «Mai dire mai». Mostra di più

A dicembre Alberto Tomba compirà 60 anni, un traguardo importante che ha toccato nella lunga intervista a «La Gazzetta dello Sport».

«Dicono che non li dimostro», ha scherzato l'ex sciatore, che non nasconde una certa riflessione sul passare del tempo. Spesso ne discute con sua madre durante il pranzo.

«Ogni tanto ne parlo con mia mamma in cucina, all'ora di pranzo, e facciamo il conto degli anni che passano. A volte vivi di passato, di ricordi, ma devi rassegnarti: la vita è breve», ha detto.

Come cita «TGcom24», la vita dell'ex campione di scorre oggi tra le colline di Bologna, dove gestisce personalmente un casale dove ama rifugiarsi per trovare tranquillità. «Ci vivo fin da bambino. Amo gli animali e voglio vivere così questi anni».

Forse in un'altra vita avrebbe lavorato nell'immobiliare

Nonostante abbia uno stile di vita più rilassato, Tomba non rinuncia all'attività fisica e segue una routine quotidiana molto precisa: «Mi occupo della gestione, poi torno a casa per 8 chilometri a piedi. Devo tenermi in forma», ha spiegato con il suo stile inconfondibile.

L'intervista ha toccato anche il tema agli attuali protagonisti dello sport italiano, come Jannik Sinner. E Tomba ha scherzato: «Lui è un tennista di montagna, mentre io sono uno sciatore cittadino».

Se potesse rinascere forse sceglierebbe la racchetta, ma negli ultimi anni ha scoperto un'altra passione: «Forse farei l'imprenditore immobiliare. Del resto è quel che sto facendo ora in piccolo. Girando il mondo, ho capito di avere un certo gusto per l'architettura, il design e l'arredamento. Ma resterei a contatto con la natura».

Il ricordo di Alex Zanardi

Parlando della sua giovinezza ammette di essere stato un ragazzo timido: «Noi sciatori siamo montanari, introversi, gente abituata al freddo, pronta ad adattarsi a ogni situazione».

Ma il momento più toccante dell'intervista riguarda Alex Zanardi, un conterraneo e amico dell'ex campione olimpico: «Andai a trovarlo prima dell'incidente del 2001 e abbiamo legato».

«Quello che ha dimostrato è stato unico: la forza, la passione, la volontà. Dopo l'incidente, ha detto: "aspetta, voglio provare altro" e ha vinto quattro medaglie d'oro in due Olimpiadi – ha aggiunto –. Al funerale mi sono commosso».

Un matrimonio a 60 anni? «Mai dire mai»

Infine l'ex sciatore ha parlato della sua vita sentimentale. In passato aveva dichiarato che il celibato non era una sua scelta, ma oggi la situazione sembra poter cambiare.

La porta a eventuali nozze rimane aperta: «Io dico di sì. Mai dire mai. Bisogna solo pensarci bene», ha concluso.