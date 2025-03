Roma

In uscita il 20 marzo, il thriller di Stefano Sardo vede Riccardo Scamarcio alle prese con un'ossessione che sfugge al controllo. Con Maria Chiara Giannetta e Mariela Garriga, un triangolo pericoloso tra desiderio, solitudine e inganno.

«È un po' che volevo fare un film sul desiderio. Non solo quello sessuale, ma anche il desiderio di essere qualcun altro, che per questo ci porta a deragliare».

Così Stefano Sardo racconta la genesi di «Muori di Lei», il suo nuovo thriller in arrivo nelle sale oggi, 20 marzo. L'ambientazione è quella sospesa e surreale del lockdown a Roma, dove il protagonista, Luca (Riccardo Scamarcio), si ritrova a vivere solo mentre la moglie Sara (Maria Chiara Giannetta), medico, è impegnata in ospedale a combattere l'emergenza sanitaria.

La solitudine diventa il terreno fertile per l'ossessione: Luca perde la testa per Amanda (Mariela Garriga), la nuova vicina di casa, e quella che sembra un'evasione momentanea si trasforma in una relazione passionale e travolgente, con conseguenze imprevedibili.

«Avevo pensato a questa storia ambientandola in un pomeriggio estivo romano - ha spiegato Sardo - poi con il lockdown il soggetto è cambiato: un momento di crisi esistenziale clamoroso, per tutti». E la Roma silenziosa e vuota diventa così lo sfondo perfetto per esplorare le fragilità umane.

Scamarcio descrive il suo Luca come «un uomo mite, un gattino che vorrebbe essere un leone», e ammette: «Mi sento spesso un gattino, a volte per fortuna un leone, almeno ogni tanto». Un personaggio in crisi, simbolo di un maschio contemporaneo disorientato, che si aggrappa al desiderio per sfuggire a se stesso.

Maria Chiara Giannetta, per costruire il suo ruolo di Sara, si è ispirata a sua madre, infermiera durante la pandemia: «Se le dicevamo di darsi malata, rispondeva rivendicando la sua vocazione e il suo lavoro». Un dettaglio che aggiunge autenticità a un personaggio che incarna dedizione e forza, in contrasto con la fragilità del marito.

Completano il cast Paolo Pierobon, Giulio Beranek e Francesco Brandi. Le riprese si sono svolte nella primavera del 2024 per sei settimane a Roma, con una narrazione che alterna thriller psicologico e riflessione intima.

«Muori di Lei» si presenta come un'opera intensa e carica di tensione, che indaga i limiti tra desiderio, identità e colpa. Un film che promette di lasciare il segno, nel cuore di una città che, per un momento, si è fermata.