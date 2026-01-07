  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A 10 giorni dalla morte A Saint-Tropez l'ultimo saluto a Brigitte Bardot, una folla ai funerali

SDA

7.1.2026 - 11:56

La bara di Brigitte Bardot viene portata fuori viene portata fuori dalla chiesa di Notre-Dame de l’Assomption
La bara di Brigitte Bardot viene portata fuori viene portata fuori dalla chiesa di Notre-Dame de l’Assomption
Keystone

Brigitte Bardot, a 10 giorni dalla morte avvenuta il 28 dicembre nella sua residenza della Madrague, attraversa questa mattina per l'ultima volta il villaggio di Saint-Tropez, che ha legato tanta della sua fama mondiale al nome della celebre attrice.

Keystone-SDA

07.01.2026, 11:56

07.01.2026, 11:58

I funerali di Brigitte Bardot erano alle 11.00 ma le personalità non si sono fatte attendere, da Marine Le Pen al militante ecologista Paul Watson, alla cantante e sua amica Mireille Mathieu, che si esibirà durante le esequie.

In programma una cerimonia religiosa nella chiesa di Notre-Dame de l'Assomption, che viene ritrasmessa su tre schermi giganti installati a Saint-Tropez, uno sul porto, l'altro in centro e un terzo davanti al municipio.

Al termine della cerimonia, processione dietro al feretro in direzione del cimitero, con inumazione prevista nella massima intimità nella tomba che sorge proprio a pochi metri dal mare, con vista su Sainte-Maxime.

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Il gestore de «Le Constellation» aveva il divieto di esercitare il Francia. Ecco perché
«Molti impresari di pompe funebri consigliano ai genitori di non guardare nella bara»
Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni
Dramma a Crans-Montana, crescono le critiche all'inchiesta: «Un veleno per le vittime»

La morte di Brigitte Bardot

Non era fatta per «essere madre». Brigitte Bardot e la promessa all'unico figlio, mai voluto, «oggetto della mia sventura»

Non era fatta per «essere madre»Brigitte Bardot e la promessa all'unico figlio, mai voluto, «oggetto della mia sventura»

Lutto. La Francia piange Brigitte Bardot, l'attrice riposerà nel cimitero marino di Saint-Tropez

LuttoLa Francia piange Brigitte Bardot, l'attrice riposerà nel cimitero marino di Saint-Tropez

Mito e sex symbol. A 91 anni è morta Brigitte Bardot, una delle più grandi icone del cinema francese

Mito e sex symbolA 91 anni è morta Brigitte Bardot, una delle più grandi icone del cinema francese

Altre notizie

Nuovo capitolo. Céline Dion approda su TikTok e ironizza: «Divento cool»

Nuovo capitoloCéline Dion approda su TikTok e ironizza: «Divento cool»

Dal debutto TV ai nuovi progetti. Sofia Panizzi: «Non ho mai avuto fretta di arrivare»

Dal debutto TV ai nuovi progettiSofia Panizzi: «Non ho mai avuto fretta di arrivare»

A chi s'è ispirato?. Enzo Iacchetti: «In Frontaliers Sabotage recito un premier italiano idiota»

A chi s'è ispirato?Enzo Iacchetti: «In Frontaliers Sabotage recito un premier italiano idiota»