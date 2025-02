Cristiano Malgioglio e Carlo Conti durante una puntata dello show «Tale e Quale», che dà spazio a cantanti dilettanti. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Il cantautore Cristiano Malgioglio è il co-conduttore della seconda serata del Festival al fianco della super modella Bianca Balti e dell'attore Nino Frassica. Ecco il percorso artistico di quello che le giovani generazioni identificano più come personaggio televisivo dai look eccentrici che come paroliere di grandi successi della canzone italiana. Cosa si sa della vita privata del siciliano?

Hai fretta? blue News riassume per te Cristiano Malgioglio è uno dei tre co-conduttori della seconda serata del Festival 2025.

Le giovani generazioni lo identificano soprattutto come personaggio televisivo grazie alla partecipazione a numerosi reality negli ultimi anni e grazie al ruolo di giurato con look fuori dal comune in «Tale e Quale Show».

Chi ha qualche anno in più conosce il suo passato di successo come cantante, ma soprattutto come autore, che ha firmato canzoni che sono diventate dei classici come «Gelato al cioccolato».

Molto riservato sulla sua vita privata non ha mai fatto coming out in famiglia, ma non nasconde la sua omosessualità.

Ha confessato che oggi il suo cuore batte per un nutrizionista turco, di 40 anni più giovane. Mostra di più

Cristiano Malgioglio, classe 1945, negli ultimi anni è diventato noto al grande pubblico televisivo per le sue partecipazioni ai reality «Il Grande Fratello» e «L'isola dei Famosi», come pure per la sua esuberanza nei look che sfoggia sul piccolo schermo nelle sue apparizioni in qualità di giurato od opinionista, per esempio, al «Tale e Quale Show».

La sua carriera nel mondo dello spettacolo però è iniziata in tutt'altro modo, quando si trasferisce, dopo il diploma in ragioneria, a Genova, dove vive la sorella.

Nella città portuale inizia a lavorare alle Poste, ma entra subito in contatto con alcuni cantautori della «scuola genovese», come Gino Paoli, Luigi Tenco e Fabrizio De André, che gli procura un provino a Milano per un'importante casa discografica.

La prima opportunità arriva con Iva Zanicchi

Per sdebitarsi con De André, Malgioglio gli presenta una sua grande amica, Dori Ghezzi, contribuendo a far nascere un grande amore, che segnerà la storia delle loro vite.

Dopo un'esperienza fallimentare agli inizi degli anni ’70 con il gruppo Quarto Sistema, poi Nuovo Sistema, la prima occasione di visibilità arriva nel 1974 quando scrive per Iva Zanicchi «Ciao cara come stai?», brano che vince la 24° edizione del Festival di Sanremo.

Inizia quindi delle collaborazioni con le più grandi interpreti femminili di quel periodo come Mina, Rita Pavone, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Milva, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Orietta Berti e Marcella Bella, che è presente anche in questa edizione.

Uno dei numerosi look eccentrici di Malgioglio. IMAGO/ABACAPRESS

Gli anni prolifici come paroliere

Ma non scrive solo per gli altri. Pubblica infatti «Scandalo», il suo primo album, seguito due anni dopo da «Sbucciami», con il quale si afferma definitivamente. Firma in questo periodo due evergreen di Mina, «L'importante è finire» e «Ancora ancora ancora»

Gli anni ’80 sono musicalmente prolifici. Nel 1984 partecipa per la seconda volta come autore al Festival di Sanremo con il brano «Chi (Mi darà)» interpretato da Iva Zanicchi e pubblica diversi album «Casanova», «Artigli», «Bellissime», «Cafè Chantant», «Delitto e castigo».

Gli anni ‘90 si aprono con un disco di duetti «Amiche» (1991) al quale partecipano Milva, Iva Zanicchi, Sylvie Vartan, Lara Saint Paul, Aida Cooper, Rita Pavone, Rosanna Fratello e Mersia.

Incrementa il suo successo in America Latina sperimentando, fino ad oggi, suoni tipici di quei luoghi, come samba, rumba, paso doble e jive. A Cuba gira due speciali Rai sulla musica tipica divenendo un cantante piuttosto amato nell’isola.

La carriera in TV inizia con Massimo Giletti

Gli anni 2000 si aprono con una nuova notorietà televisiva quando affianca Massimo Giletti in «Casa Raiuno» e in seguito ne «I Raccomandati» di Carlo Conti, nel ruolo dell’opinionista «cattivo», senza scrupoli.

Nel 2007 partecipa alla quinta edizione del reality «L'isola dei famosi», condotto da Simona Ventura su Rai 2, dove ottiene molta visibilità e un gran successo. La conduttrice lo vuole come spalla per selezionare i concorrenti di X Factor 2008 e in «Quelli che il calcio». Nel 2012 torna in Honduras a «L’Isola dei Famosi».

A partire dal settembre 2017 partecipa come concorrente alla 2° edizione del Grande Fratello VIP, diventando uno dei protagonisti in assoluto del programma. Torna come opinionista nel GF di Barbara D’Urso.

Dal 2021 è uno dei giudici di «Tale e quale show» su Rai 1. I suoi look molto egocentrici e parecchio scenici, così come i suoi giudizi molto severi sui concorrenti diventano il suo marchio di fabbrica e lo rendono un personaggio televisivo molto noto e parecchio imitato, anche nelle nuove generazioni.

Cristiano Malgioglio al Pride Village di Padova nel 2023. IMAGO/Gruppo LiveMedia

Non nasconde la sua omosessualità ma non ha mai fatto coming out

Non si sa molto sulla vita privata e amorosa di Malgioglio. Anche se non ha mai fatto coming out in famiglia, non ha mai nascosto al grande pubblico di essere omosessuale. Sprona le nuove generazioni a non aver paura, invitandole a esporsi per ciò che si è davvero.

Di solito molto riservato sulle sue relazioni sentimentali negli ultimi anni ha confessato di aver avuto una storia importante con un 35enne di Dublino e che, finita la relazione, ha conosciuto Furkan, un nutrizionista turco di Istambul di 40 anni più giovane.